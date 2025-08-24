Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë´ÆÆÄ²òÇ¤¡Ä´Ú¹ñÂåÉ½¤¬´¶¤¸¤¿ÀÕÇ¤¡ÖÁª¼ê¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¡¡J½éÆÀÅÀ¤è¤ê´ò¤·¤¤¤³¤È
»¥ËÚ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï8·î23Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾30Ê¬¤ËJ¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½DF¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÌó2¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¿å¸¶FC¤«¤é»¥ËÚ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤òÄÏ¤à¤È¡¢10·î¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤ó¤À´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï4·î¤Ëº¸É¨¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢7·î¤Ë±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤È2ÅÙ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¡£¡Ö²ø²æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ1¿Í¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢Áª¼ê¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡£Á°È¾30Ê¬¤ËFWÇò°æÍÛÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¹¶·âÅª¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤¿Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¾¯¤·°Õ³°¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç½é¾¡Íø¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬´ò¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£¤â¤¦¸å¤¬¤Ê¤¤J1¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¡¢ºÆ¤ÓµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë