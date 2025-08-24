8月24日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡牛座

いつも以上に上手な気遣いができる日です。少しでも誰かの役に立てると感じたら、即行動して正解！｢おせっかいかな？喜んでもらえるかな？｣と迷っても、声をかけてみてください。あなたらしい笑顔と穏やかな話し方に自信を持って。

★第2位……山羊座

異性との関係が、1歩前進しそうな嬉しい日！しかも、相手から近づいてきてくれて、距離が縮まっていくでしょう。あなたから特別なことをする必要はありません。ただ、優しい気持ちで向き合っていれば、自然に幸せが大きくなります。

★第3位……乙女座

今日は、周りで意見が食い違っている人たちがいても、安心して。そして自信を持って｢どうしたの？｣と話を聞いてください。あなたがいたらからこそ、大きなトラブルにならずに済んだ。という状況を作れるでしょう。

★第4位……蟹座

いつになく情熱的な恋心が湧いてきて、積極的になれる日です。もともとの癒やしの魅力に情熱が加わって、異性の心をギュッと掴めるでしょう。特に、甘くて真剣な視線と、柔らかい仕草は、今日の魅力を倍増させる秘訣！

★第5位……蠍座

あなたが本来持っている誠実さが、とてもスムーズに表現される日です。｢これが正しい｣と思うことを、そのまま行動に移してください。普段は勇気が必要なことでも、今日はすんなりとできるはず。そして、行動を起こした自分を褒めることもできます。