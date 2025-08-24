「熱気が尋常じゃない」ド軍同僚が回想！　来日時に目の当たりにした日本人の大谷フィーバーと野球愛「彼らの文化は素晴らしい」

日本で野球に対する反響の大きさを目の当たりにしたキケは、感嘆とさせられた当時の想いを振り返った(C)Getty Images

思わず目がくらむほどの人の渦と熱狂。日本で目の当たりにした“大谷フィーバー”は、ドジャースの同僚にとって強い衝撃として脳裏に焼き付いている。

現地時間8月21日、ドジャースのキケ・ヘルナンデスは、米ポッドキャスト番組『LA PLATICA』にゲスト出演。多岐にわたるトークテーマで場を盛り上げる中で、今春に日本列島を大いに沸かせたドジャースとカブスによる東京ドームでの開幕シリーズを振り返った。

2018年に日米野球のメンバーとして来日経験があったというヘルナンデス。だが、稀代のスーパースターである大谷翔平とともに訪れた今春は「特別だった」という。

来日時の雰囲気を振り返り、「チームメイトにショウヘイがいるんだ。まるでビートルズの一員になったようだった」と語ったヘルナンデスは、「彼の存在感は本当に凄いんだ。韓国でシーズンを始めた2年前もそうだった。だから、日本に行ったらどうなるんだよってずっと思っていた」とも漏らした。

そんな33歳がとりわけ驚かされたのは、試合ではなく、東京ドームで一般公開ともなった練習日の一幕だったという。

「初日から熱気が尋常じゃないんだ。打撃練習で誰かがホームランを打つたびに、ファンがスタンディングオベーションを送るんだよ。あまりに大盛り上がりになるから、俺たちは『おい、もうこれ試合じゃないか』って話したぐらいだ。フレディ（・フリーマン）は練習でホームランを打つのが好きじゃないんだけど、打つことを求められて『これじゃスイングを崩しちゃうよ』と言っていたね」