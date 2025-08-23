¥È¥ß¥« 8·î¤Ï¤µ¤é¤Ëunlimited¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤È55¼þÇ¯µÇ°»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡×¤âÅÐ¾ì¡ª±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¶õ¤òÈô¤Ó¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡¥È¥ß¥«¤ò¤è¤ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È·àÍÑ¼Ö¡É¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ëunlimited¥·¥êー¥º¤È¥È¥ß¥«55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³Æ¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ß¥«¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ß¥«¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö11 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê£Ð£Á£Ò£Ô£²¡Ë¡×¡¢¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú2025Ç¯8·îÈ¯Çä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ß¥«¡Û
º¸¡§¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡¿±¦¡§11 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê£Ð£Á£Ò£Ô£²¡Ë
¡¡¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¤«¤é¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£·àÃæ¼Ö¤Ï¡ÖDMC ¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿Ì¤ÍèÅª¤Ç±§ÃèÁ¥Åª¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥Ü¥Ç¥£¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï±Ç²èÂè2ºîÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¥Û¥Ðーµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡Û
11 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê£Ð£Á£Ò£Ô£²¡Ë
¡¡¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°»ÅÍÍ¡Ö¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡×¤Ï2025Ç¯¤Ë55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥ß¥«¥·¥êー¥º¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー5¼Ò¤ÎÉáÃÊ¤Ï¼Â¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê55¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦Ì´¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£8·î¤Ï¥Û¥ó¥À¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°»ÅÍÍ¡Û
¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°»ÅÍÍ¡Ö¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¡È»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤È¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤ÎÀÅÅÅ¾ÆÉÕÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¤â¶¯¸Ç¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¼ê¤ÎÃæ¤Ç³ÊÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨Îß·×10²¯Âæ¤òÆÍÇË¡ª¤ª¤è¤½1.8ÉÃ¤Ë1ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¤è¤¯Áö¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ß¥«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó2025Ç¯8·î¡×¥ì¥Ó¥åーÌÜ¼¡
¢§º£·î¤Î¥È¥ß¥«¤Ï¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê2¼ï¤¬È¯Çä¡ª
¢§11 ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ê£Ð£Á£Ò£Ô£²¡Ë
¢§¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ TYPE R
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.