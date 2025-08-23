日本テレビ「news zero」で『巨人軍監督日記 第2章』が22日に放送。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが、2人が思う巨人のエースについて語りました。

「エースといえば」の話題が挙がると、阿部監督と高橋さんが真っ先に思い浮かべたのは、2人の現役時代に活躍した上原浩治さんでした。

上原さんは1998年ドラフト1位で巨人に入団すると、ルーキーイヤーの1999年には12完投で20勝を挙げる大車輪の活躍を見せ、最多勝や最優秀防御率など投手タイトルを総なめ。その後も沢村賞や最多奪三振など数々のタイトルを獲得。

現役時代に上原さんとバッテリーを組んだ阿部監督は、「チームの連敗を止めるのもエース。ポンポンとテンポよく投げて試合を早く終わらせる。それで勝って（試合当日でも）名古屋から帰れるっていう（笑）。それを叶えてくれるのがエースなのかな」と、遠征時の思い出を明かします。

「たくさんいろんな素晴らしいピッチャーを受けてきましたけど、それを上原さんがよくやってくれたのが僕はすごく印象に残っている」と、巨人時代の上原さんがそうしたエースの資質を備えていた存在であったと語りました。

その阿部監督の言葉に、高橋さんもうなずきます。「俺も見てて我々の時代（のエース）は上原だったのかなって。やっぱり絶対負けちゃいけない試合に勝つ。勝たなくちゃいけない試合は絶対勝つみたいなピッチャーだなと。あとは年下で見てると内海（哲也）なんかも。投げてる姿勢っていうのはチームのために投げてるなと感じた」と、上原さんと現投手コーチの内海哲也さんの名を挙げました。