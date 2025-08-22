２１日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、過去の総集編となる「ＣＬＵＢで見られる懐かし回セレクション」が放送された。

売れっ子たちの若かりし頃がプレイバックされ、２０１１年の「ド田舎芸人」に出演した千鳥・大悟や２０１２年の「ちゃんとしてなきゃいけない芸人」に出演した麒麟・川島明らが次々と登場。

中でも２０２０年にＹｏｕＴｕｂｅに軸足を移してからＴＶ出演がほとんどない宮迫博之が画面に映りまくり、ネットは騒然となった。

現在は因縁の相手となっている粗品との絡みも今となっては新鮮。Ｘでは「宮迫、フジモン、粗品が共演してるって、今から見たら新鮮やな〜」「宮迫さん懐かしいｗ」「今日のアメトーーク 過去放送やってるけど わざとか宮迫めっちゃ映してるやん。」「今夜のアメトーーク攻めてたな 総集編で手抜きに見せて宮迫をめちゃ出してた」「普通に宮迫氏出てたのに驚き、だいたいのことびっくりしなくて困った。クセ弱めの千鳥とか おしゃれっぽい博多華丸・大吉とか あか抜けてないかまいたちとか」「粗品と宮迫が同じ画面にいるの、貴重映像だな。」などの声が並んだ。