東京＆名古屋で開催！うさぎしんぼる展 2025

うさぎしんぼる展 2025

■東京

企画展名： うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2025」

開催日時： 2025年9月19日(金)〜10月13日(月・祝日)

営業時間： 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 ： 毎週月曜日(10月13日(月・祝日)は開館)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 44組

主催 ： 株式会社BACON

■名古屋

企画展名： うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2025 in 名古屋」

開催日時： 2025年10月25日(土)〜11月16日(日)

営業時間： 11:00〜17:00

休館日 ： 毎週月・火曜日(11月3日(月・祝日)は開館、5日(水)は振替休日)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 44組

主催 ： 株式会社BACON

ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、見ているだけで可愛いうさぎの写真＆グッズを集めた合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2025」を2025年9月19日(金)〜10月13日(月・祝日)の期間開催します。

さらに、10月25日(土)〜11月16日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しました！9周年を迎える2025年は、過去最大規模の展示と豪華クリエイター陣が集結し、うさぎの魅力を五感で堪能できる特別なシーズン。

作品鑑賞はもちろん、限定グッズやプレゼント企画、ワークショップまで、訪れるたびに新しい発見が待っています。

“うさぎ愛”あふれる会場で、心温まるひとときを楽しめます。

■うさぎクリエイター集結！人気作品や限定グッズが揃う“うさぎの祭典”が東京・名古屋で幕を開ける！

SNSで作品を公開するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”を2025年も開催します。

9周年を彩る本展では、300点以上の作品を一挙に展示！その中にはSNSで見たことのある人気の作品から、未公開の新作まで幅広いラインナップが揃います。

東京初登場となる、「Musee des Reves Mimi(@mimi.roy_diary)」や「うさぎのちゅもん(@chumon_rabbit)」に加えて、「VeryBerry(@berryjyo007)」や、緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」が活動15周年を記念して、特設スペースにて限定新作の絵本やコラボグッズを発表予定です。

気になるグッズは、東京初登場となる刺繍グッズで人気の「ShijimiFactory(@shijimifactory_embroidery)」が、新作デザインを限定販売。

さらに、一点一点丁寧に仕立てられたクッションでおなじみの「作り手ぽぴー(@popii.hin)」は、ハロウィンをモチーフにした新作ハットや、来年の干支“馬”をイメージした特別ハーネスなど、年明けを先取りするアイテムを展開します。

加えて、新規クリエイター陣も充実。

うさぎのイラストグッズが話題の「ウサギノシモベ(@hara_peco30)」をはじめ、初参戦13組を含む全44組が、個性あふれる作品で会場を盛り上げます。

会場でしか出会えない！百福堂の特別ミニ個展、限定グッズ

会場内の特設ブースでは、「百福堂(Instagram：@momofukudou)」とのコラボによるミニ個展を併設。

この展示のために制作された多彩なデザインの“もっちー”作品に加え、来場者限定で、会場内にて3,000円以上購入の方を対象とした「限定もっちー」の抽選販売も実施予定です。

ここでしか手に入らない貴重なグッズをお見逃しなく。

(抽選に関する詳細は、決定次第公式SNSにて発表しました)

＜百福堂 グッズ一例＞

・おおきなもっちー 7,700円

・プチもっちー 2,200円

・おでかけもっちー 3,500円

・エンジェルもっちー 4,800円

■人気イラストレーター“VeryBerry”の貴重な新作グッズやパネルの限定販売も！！

会場内には、人気イラストレーター「VeryBerry(@berryjyo007)」とコラボレーションした特設ブースが登場。

本展のためだけに描き下ろされた特別イラストの展示に加え、A4ポスター、アクリルキーホルダー、複製画など、ファン垂涎の新作グッズを多数販売します。

ここでしか手に入らない限定アイテムの数々は、コレクター必見。

作品とグッズの両方で「VeryBerry」の世界観を存分に楽しめる贅沢な空間です。

■誰でも気軽に楽しめる羊毛制作が体験できるワークショップも同時開催！

講師 ：cococherie

制作物：「うさぎさんクッキーの焼き色つけマグネット作り」

参加費：1,870円

日程 ：9月20日(土) 11:15〜14:15

※樹脂を使用するため、アレルギー体質の方はアレルギー反応を示す可能性があります。

レジンアレルギーや化学物質アレルギーをお持ちの方はご参加をお控ください。

講師 ：*mofu mofu usagi*

制作物：「小さなうさぎのかくれんぼバッグチャーム」

参加費：7,700円〜

日程 ：9月27日(土) 13:00〜15:30

講師 ：espoir

制作物：「うさぎ(モール)とイチゴの鉢植え」

参加費：2,500円

日程 ：10月5日(日)、6日(月) 11:15〜16:00

※予定ですので変更になる場合があります。

※事前予約制 詳しくはこちら→ https://airrsv.net/tgstokyo-workshop/calendar

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

■VeryBerryのイラストポストカード＆*mofu mofu usagi*の限定ステッカーをプレゼント！

会場内は全て撮影OK！撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定で「*mofu mofu usagi*」のステッカーをプレゼント！(無くなり次第終了)また、先着2,000名には「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼント！

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、#うさぎしんぼる展のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧：Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

■ココでしか買うことのできない、東京・名古屋会場限定 新作グッズが登場！！

＜VeryBerry＞

・複製画 1,100円

・A4サイズイラスト 1,100円

・キーホルダー 990円

＜作り手ぽぴー＞

・魔女ハット 2,400円

・お馬さんハーネス 6,600円

＜USAGI INTERIOR＞

・ぴったりクッション 4,800円〜

・挟まるクッション 5,500円

・ぴったりボール 2,200円

＜こでまり堂＞

・オリジナル布で作ったエコバッグ 3,850円

・うさ耳トートバッグ 2,850円

・ふわふわハンカチポーチ 1,250円

・うさぎヘアゴム2個セット 950円

・うさぎヘアクリップ2個セット 1,050円

・うさぎオブジェセット 1,590円

・スクエアメモセット 550円

＜ShijimiFactory＞

・刺繍ブローチ 1,800円

・刺繍がまぐちポーチ 3,200円(新柄あり)

・刺繍タオル 990円

・ピルケース 2,850円

＜*mofu mofu usagi*＞

・クグラパン× *mofu mofu usagi*コラボグッズ 価格未定

・mofu pecotコラボ＊sweetieポーチ 1,210円

・パールステッカー(4種入り) 660円

・お茶会うさぎさんセット(ネザー／ロップ) 16,500円

＜moai＞

・着ぐるみとセット 3,700円

＜Rabbisia＞

・付け襟 2,800円〜

・ツインテール耳飾り 1,500円〜

＜ウサギノシモベ＞

・うさぎ飼い、うさぎ好きの為のステッカー 500円〜

・うさぎの為のお守りキーホルダー 1,000円〜

＜mhtplus＞

・bat crown 1,430円

・mille crown 1,400円

＜LITTLE KITCHEN＞

・うさぎのがま口パース 4,200円

・スマホポーチ 3,800円

・キーケースポーチ 3,200円

＜こころろ＞

・メイドさんハーネス 3,200円

・ナチュラルワンピース 4,000円

・秋のエプロンワンピハーネス 3,000円

＜ぽみーゆりお＞

・うさぎさんぬいぐるみvol.3 ちょこんとお座りポーズ 6,000円

・うさぎさんとおでかけぬいぐるみ全5種(ランダム) 3,000円

・ステッカー新作4種類 440円

・もしも、うさぎと一緒なら第2巻 漫画冊子 1,500円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

