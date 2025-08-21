Spotifyは8月21日、Spotifyのログインユーザーを対象としたリアルタイム入札型プログラマティック広告商品「Spotify Ad Exchange（SAX）」の日本での提供を開始した。

（関連：個人の気分に合わせて変化するプレイリスト機能「daylist」 音楽ライターが体験してみたら……？）

この新しいプログラマティック広告商品は、2025年4月2日に米国で開催されたSpotify初の広告体験イベント「Spotify Advence」で発表された、広告技術の中核となる新ソリューションだ。日本の広告主は、The Trade Desk、Google Display & Video 360、Magniteを通じて、音声・動画・ディスプレイ広告を一元的に配信可能となる。

「Spotify Ad Exchange（SAX）」は、簡便性に優れており、音声、動画、ディスプレイなど主要フォーマットでの広告枠に対し、好みのDSP経由でシームレスにアクセスができる。また、プログラマティック戦略への迅速な組み込みが可能。オープンオークションとプライベートマーケットプレイス（PMP）での入札に対応し、近日中に在庫保証型のプログラマティックギャランティード（PG）も開始予定だ。より高い柔軟性とリアルタイムでの最適化が可能となっている。また、「UID2.0」（The Trade Desk）、「PAIR」（DV360）、「RampID」（LiveRamp）といった業界最先端のソリューションを活用し、オムニチャネルキャンペーンでより精緻なターゲティングと効果測定を実現する。

SAXはすでに米国、カナダ、欧州、オーストラリア、ニュージーランド、インドなどで展開中で、日本での提供によりサービスエリアが拡大した。

Spotifyアジア太平洋地域広告事業統括のエリサ・ケルサル氏は、「日本の広告主は、より効率的でデータドリブンな方法で適切なオーディエンスにリーチすることを求めています。Spotify Ad Exchangeは、そのニーズに応えるよう設計されました。リアルタイムで音楽に関心の高いリスナーへのアプローチを可能にし、日本にブランドがより関連性が高く、測定可能で効果的なキャンペーンを展開できるよう、私たちは支援していきます」と述べている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）