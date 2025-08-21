リーアム・ニーソン主演映画『アイス・ロード』の続編『Ice Road: Vengeance（原題）』が、『アイス・ロード：リベンジ』の邦題で9月3日よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。

参考：『トレイン・ミッション』地上波初放送！ 管理職を放棄して暴れ回るリーアム・ニーソンを堪能せよ

本作は、2021年に日本でも劇場公開されたレスキューアクション映画『アイス・ロード』の続編。前作に引き続き『アルマゲドン』や『ダイ・ハード3』で脚本を担当したジョナサン・ヘンズリーが監督・脚本を務めた。

氷の道“アイス・ロード”の任務を終えたアメリカ人トラック運転手マイク・マッキャン（リーアム・ニーソン）は、弟ガーティ（マーカス・トーマス）の遺言を実行し遺灰をエベレストにまくためネパールを訪れる。腕利きの山岳ガイド、ダニー（ファン・ビンビン）に非常に険しい“天空への道”を擁するヒマラヤ登山の案内を頼み、弟を弔う旅へ。2人は人権活動家の教授（バーナード・カリー）と彼の10代の娘（グレース・オサリバン）、そして大きな秘密を抱えた青年ヴィージェイ（サクシャム・シャルマ）と同じ観光バスに乗り込むが、そこで予想外の事態が起こる。バスがヴィージェイを狙う傭兵集団にハイジャックされ、旅は突如としてヒマラヤの高地を駆け抜ける危険なカーチェイスに突入。旅行客たちは、自分の目的のためには手段を選ばない無慈悲な敵との危険な戦いに巻き込まれてしまう。危機と隣り合わせの状況で彼らは団結し、自分たちの命と聖なる辺境の地を守るために危険な山道を突き進んでいく。

主人公マイクを前作に続きニーソンが演じたほか、山岳ガイドのダニーを『アイアンマン3』や『X-MEN：フューチャー＆パスト』のファン・ビンビンが演じた。

あわせて予告編とキービジュアル、場面写真も公開。予告編では、エベレストに向かう観光バスがいきなりハイジャックされるも、マイクがすぐさま持っていたピッケルでバスを止め犯人を撃退。その後訪れた村でも不穏な雰囲気が漂い、「俺の出番だな」というマイクのセリフとともに、彼のレスキュー作戦が開始される。ガンアクション、派手な爆発シーン、そしてマイクが得意とする大型車を操るドライバーテクニックが炸裂する。

キービジュアルでは、吹雪の山岳で銃を構えるマイクの姿が写し出されている。また、場面写真では、マイクが大型車を運転する様子や、ダニーとともに険しい山道に佇む様子などが捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）