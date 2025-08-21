BANDAI SPIRITS¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î´ë²è³«È¯ÂÎ¸³¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖBHC PDII MUSEUM¡×¤ò½é¸ø³« - ÀÅ²¬»Ô¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¿·¹©¾ìÆâ¤Ë9·î2Æü¥ª¡¼¥×¥ó
BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ¸»ºµòÅÀ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿·¹©¾ìÆâ¤Î¡ÖBHC PDII MUSEUM¡×(ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î2Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤ÆÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ËÆâÉô¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖBHC PDII MUSEUM¡×Æþ¸ý¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥º(Æ¬Éô)¤Î¥¬¥ó¥×¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÅ¸¼¨
¡ÖBHC PDII MUSEUM¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢¡ÖBANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM(¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼ ¥×¥é¥â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à)¡×¡£Áí¾²ÌÌÀÑÌó1500Ö¤Ç¿·¹©¾ì¤Î2¡¢3³¬¤Î°ìÉô¤ËÀßÃÖ¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ò´Þ¤à¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î´ë²è³«È¯ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤À¡£´ë²è¡¢Àß·×¡¢¶â·¿¡¢À®·Á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÏ¢¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¾å¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¢¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥º¤Î¥¬¥ó¥×¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ä¡¢4,300ÂÎ°Ê¾å¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¤Î¼Â±é¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¾¦ÉÊ´ë²è½ñ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥í¡¼¥É
¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤ò¾Ò²ð¡£ºîÉÊºÆ¸½À¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÄÉµá¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Å¸¼¨¤¹¤ë¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î·Á¤ä¿§¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯
¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢-¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ ¡È¥×¥é¥â¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤ÏÂÎ¸³ÍÑID¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î·Á¤ä¿§¤ò·èÄê¤·¡¢¤½¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¶â·¿Àß·×¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¥×¥é¥â¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë´ë²è¤ò¤â¤È¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¢¤òºî¤ê¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¼ÂÊª¤ÎÀ®·Áµ¡¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¤ò¼Â±é¡¢À®·ÁÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖBHC PDII MUSEUM¡×¤Î½êºßÃÏ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÄ¹¾Â500-15 ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿·¹©¾ì2³¬¡¦3³¬¡£±Ä¶È»þ´Ö9:00¡Á17:30¡¢½êÍ×»þ´ÖÌó90Ê¬¡¢Æþ¾ìÎÁÂç¿Í13ºÐ°Ê¾å¡§2,860±ß¡¿¾®¿Í¡§1,100±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù¡§ÌµÎÁ¡£´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÌóÊýË¡¡¢µÙ´ÛÆü¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
