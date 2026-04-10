ゴンチャでは、2026年4月9日(木)より｢GO!GO!MANGO!｣と題したマンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーが発売になりました。第1弾は、｢マンゴーミニパール｣です。昨年大好評だった人気商品がパワーアップした商品なんです。3種類のラインナップを実際に飲んでみたので、感想もまじえながら紹介します。 マンゴー果肉がパワーアップ ｢GO!GO!MANGO!｣の第1弾商品の｢マン