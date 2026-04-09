弥生は4月9日、クラウド勤怠管理システム「弥生勤怠 Next」の単体提供を開始したことを発表した。これまではクラウド給与サービス「弥生給与 Next」と合わせて提供していたが、単体での提供開始により、勤怠管理のみを導入したい中小企業にも柔軟に利用サービスを選択できるようになる。初期設定費用は0円で、従業員1人当たり月額300円から。初期設定の不安を解消する「初期設定・運用開始パック」を有償オプションで提供する。オ