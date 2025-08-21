食楽web

●“餃子も旨いラーメン屋”を口コミから探す企画、今回は渋谷区・笹塚にある『らーめんとんくる』さんです。

日本においしいラーメン屋は星の数ほどありますが、しかし“餃子もおいしい”という条件を追加するとかなり絞られます。

そこで、東京に存在する“餃子も旨いラーメン屋”を、ネットではなくリアルな口コミから探そう、というのがこの企画です。今回は渋谷区笹塚にある『ぶたの旨味らーめん とんくる』です。

笹塚の十号商店街にある『とんくる』

ここを紹介してくれたのは、都内のラーメンを食べ歩く福塚タカシさん（仮名・31歳）です。彼は、福岡県の久留米市出身。福岡といえばもちろん豚骨ラーメン文化圏です。

福塚さんは上京以来、久留米の豚骨ラーメン恋しさに、いろいろな店を食べ歩いたそうですが、なかなか自分好みの一杯に出合えなかったそうです。そんな中、今年の春に友人と食べた笹塚の『とんくる』がどストライクで、いま週2～3回通っているそうです。

福岡人も唸る絶品豚骨ラーメン

『とんくる』のラーメン800円

――『とんくる』さんの豚骨ラーメンはどんな味なんですか？

「かなりやさしい味だと思いますね。豚や野菜の自然な旨みを引き出していて、カエシに使う醤油や塩も最小限に抑えているようです。最初は薄味と思うかもしれませんが、食べ進むと、その滋味深さの虜になる、みたいな感じですね」

――トッピングにキャベツがのってるんですね。

「この生キャベツが異常なほどウマいんです（笑）。豚骨スープに潜らせて食べると最高。ちなみに、チャーシューもとろとろと柔らかくておいしいです。何もかも理想的。最後の一滴まで飲める、そんな豚骨ラーメンです」

トッピングの生キャベツも激ウマ！[食楽web]

――大絶賛ですね。しかし、この企画は “餃子も旨いラーメン屋”なので、『とんくる』の餃子の美味しさも紹介していただきたいのですが……

「ハイ、もちろん餃子もウマいですよ。僕はとんこつラーメンと一緒に〈焼餃子〉2個と〈水餃子〉2個の両方を頼みます。大きくてどっしりしています」

大きな餃子で、パリッともちもち食感

――焼き餃子、水餃子の両方ってすごい量になりませんか？

「どちらも2個（250円）から注文できますし、大きくても、ここの餃子は重くないんです。皮がモチモチしていて、中の具は、野菜とひき肉。特に野菜のザクザクっとした食感が残っていて、野菜が甘いんですよ。ちなみに〈スープ水餃子〉というのもあって、これはとんこつスープに入った水餃子。僕はとんこつラーメンを毎回頼むので、そこに水餃子を入れて食べています。これまた最高です」

水餃子ももちもち、つるつる。焼きも水餃子も両方頼むべし！

というわけで、後日、筆者も『とんくる』に行ってきました。笹塚駅を降りて甲州街道を渡ったところから始まる「10号通り商店街」を入ってすぐの場所にありました。

ピンク色の看板と店名の手書き風文字が可愛いいお店。入り口は小さいのものの、中に入ると、12席のカウンターの割と広いお店です。入り口の券売機でラーメンと焼き餃子、水餃子を購入。着席後、女性スタッフの方がやってきて、麺の硬さや脂の増減の注文の仕方など、丁寧に説明してくれました。

そして福塚さんの言う通り、まずラーメンの旨味に感激！ さらに餃子も2種類食べてみました。これも優しい味わいで、ペロリと完食。2個じゃ足りないくらいです。とくに水餃子をラーメンに入れる食べ方は絶対オススメ！ 豚骨ラーメン好きはぜひ『とんくる』に行ってみてください。

（撮影・文◎土原亜子）

●SHOP INFO

ぶたの旨味らーめん とんくる

住：東京都渋谷区笹塚2丁目11-7

TEL:03-5388-4186

営：11:00～15:30、17:30～20:00

休：日曜