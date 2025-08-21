去就が注目されていたイングランド代表MFの新天地が決まったようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルは今夏の移籍市場でクリスタル・パレスに所属する27歳のイングランド代表MFエベレチ・エゼの獲得が決定したという。



クイーンズ・パーク・レンジャーズの下部組織出身であるエゼは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格するとその後の2020年8月にはクリスタル・パレスに完全移籍。クリスタル・パレスでは加入以降主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ34試合で8ゴール8アシスト、マンチェスター・シティとのFAカップ決勝では決勝点を挙げてクラブを優勝に導くなど圧巻の存在感を見せていた。



そんなエゼだがアーセナル加入が決定した模様。同氏によると、アーセナルとクリスタル・パレスはエゼの移籍に関して移籍金6000万ポンドで合意に至ったとのこと。エゼにはトッテナム・ホットスパーも獲得に動いていたが、同選手はアーセナル入りを決断したようだ。



クリスタル・パレスでは圧巻の活躍を見せていたエゼだが、アーセナルではどのような活躍を見せてくれるのだろうか。