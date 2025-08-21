米Google（グーグル）は、家庭用の新たなAIアシスタント「Gemini for Home」を発表した。

「Gemini for Home」は、既存のGoogleアシスタントを大幅に進化させたもので、Googleアシスタントに代わり、既に販売中の「Nest」ブランドのスマートディスプレイやスマートスピーカーで利用できるという。

販売中の「Google Nest Hub（第2世代）」

現時点で日本国内向けの提供については明言されていないが、早期アクセスが2025年10月にスタートし、Googleは無料版と有料版のサービスを提供する。

何ができる？

現行のGoogleアシスタントでは、「ok, Google」のような特定のウェイクワードによってアシスタントが起動するが、「Gemini for Home」では、特定のウェイクワードを発しなくても、Geminiが状況を理解して必要なタスクを実行するという。

Googleが過去に公開した「Project Astra」のデモ動画では、「Project Astra」のプロトタイプとして、「Gemini」アプリを通じたやりとりの最中に友人に話しかけられた際に、友人に対するコミュニケーションと、「Gemini」に対するコマンドを特別なコマンドや操作をせずに、自然言語で話しかけるだけで正確に意図を理解する様子が公開された。

【Googleが公開したデモ動画（Project Astra）】

「Gemini for Home」は、より複雑なリクエストにも対応可能で、たとえば「照明を暗くして室温を22度に設定して」、「私の寝室を除くすべての照明を消して」などのコマンドの意味を理解し、スマートホーム対応デバイスを制御するという。

カレンダー登録やリスト作成、タイマー設定など日常のタスク処理では、自然言語をより正確に理解できるようになり、「本場イタリア風のラザニアの食材を買い物リストに追加して」や、「ブロッコリーを完全に茹でるためのタイマーを設定して」というコマンドを理解できる。

また、「お気に入りの番組のシーズンプレミアのカレンダーを登録して」と言えば、ユーザーのGoogleカレンダーにイベントが登録できる。

他にも、「夜に裏庭にアライグマが来ないようにするにはどうしたら良い？」や、「天気、混雑状況、ホテルの料金を考慮して、ギリシャの島々を訪れるのに最高のシーズンはいつ？」など、幅広いジャンルの質問に答えてくれるという。

「Gemini Live」も利用可能に

Geminiと対話型でコミュニケーションする「Gemini Live」も、「Gemini for Home」で利用可能となる。

キッチンでの活用事例では、「冷蔵庫にほうれん草、卵、クリームチーズ、スモークサーモンがある。この材料でおいしい料理を作って」と言えば、冷蔵庫にある食材で作れる料理として、フリッタータ、エッグフロレンティ、パスタなどを提案してそのレシピを教えてくれる。

さらに、調理中に「フライパンが十分に加熱されたかを確認するには？」や、「卵をふわふわにするにはどうすればよい？」などのヒントを追加で尋ねることも可能となる。

1つのトピックについて深く掘り下げた質問にも対応する。例えば、「新車の購入を考えているんだけど」や、「初マラソンまでの1週間の栄養プランを立てるのを手伝って」と依頼すると、ユーザーの趣旨を理解した返答をするという。