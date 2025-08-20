再生回数711万回を超えて注目を集めているのは、Instagramアカウント『Nina』に投稿された子猫の様子。水を飲もうと水道の前にやってきた子猫の完璧すぎる学習能力に、「なんて賢い猫ちゃん」「既に自立してますね！」と、驚きの声が寄せられています。

【動画：『水道の前にやって来た子猫』が、次の瞬間……】

自分で水道の水を出すニーナちゃん

キジ白猫のニーナちゃんは、飼い主さんの元へやってきてからまだ2ヶ月の子猫。しかし、ニーナちゃんはとても賢く、自分の事はもう自分でするのだそう。

この日は、お水を飲もうと水道の前にやってきたニーナちゃん。洗面ボウルの中に入ったニーナちゃんは、どうすればお水が出てくるのか知っているようで、水道のセンサーの前に片方の前足を伸ばしたといいます。

すると、前足に反応したセンサーによって水道から水が流れ始め、それを確認したニーナちゃんは、驚く様子もなく水を飲み始めたのだそう。どうやら、いつも飼い主さんが水道を使っている姿を見て、自然と水道の使い方を覚えたようです。

まだ小さな子猫なのに、人間の道具の使い方をきちんと理解しているニーナちゃんの賢さには驚きを隠せません。

つい浮いてしまう前足にキュン♡

蛇口にお顔を近づけて水を飲み始めたニーナちゃん。蛇口から流れる水との距離も計算済みなのか、ニーナちゃんは頭や顔を水に濡らすことなく、上手にお水を飲んでいたとのこと。そのスマートなニーナちゃんの姿に、思わず見入ってしまいます。

しかし、ニーナちゃんはまだ子猫。首を伸ばして飲むには少し距離が足りなかったのか、水を飲んでいる間、少しだけ前足が浮いてしまっていたのだそう。そんな子猫らしいギャップにもキュンとしてしまいます。

水道を使うのが特技になったニーナちゃん

自分で水道の水を飲むのがニーナちゃんの特技ですが、たまには失敗をしてしまうこともあるのだそう。別の日には、水が鼻にかかってたじろぐ姿を見せてくれたといいます。

目を細めて飼い主さんの方を向く姿は、「顔にかかっちゃった」とはにかんでいるかのよう。そんなあどけない反応もとても愛らしいです。

しかし、賢いニーナちゃんはそんなことぐらいではへこたれません。体勢を立て直したニーナちゃんは、ゆっくり水道へ近づいてもう一度水飲みに挑戦。今度は無事にお水を飲むことができたとのこと。こうして失敗しても1つずつ学んで、できることを増やしていくお利口なニーナちゃんなのでした。

ニーナちゃんのこの光景には、「自分でできるなんて凄い！」「これならいつでも新鮮な水を飲めますね」「水を怖がらないのスゴい」と驚きの声がいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『Nina』では、そんな賢く可愛いニーナちゃんの成長の記録が綴られています。

ニーナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Nina」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。