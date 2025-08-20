ÂçÃ«¡¢°Û¼¡¸µ44¹æ¤ËÊÆ¼Â¶·°¢Á³¡¡³ÑÅÙ¤Ï¾×·â19ÅÙ¡Ö±Û¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¥ó¥¹ÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×
Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ115.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.52¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥413¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ19ÅÙ¤ÎÄ¶ÄãÃÆÆ»ÃÆ¡£ÊÆ¼Â¶·¤Ï¡Ö±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¾¡ª¡×¤È¶Ã°Û¤Îµ°Æ»¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡3-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£ÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¥´¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¹ë²÷¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤Ï³ÑÅÙ19ÅÙ¤È¤¤¤¦ÄãÃÆÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¡£¹â¤¤¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤à44¹æÄ¶Â®ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î°Û¼¡¸µµ°Æ»¤Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤â¡Ö¿¤Ó¤ë¤«¡©¡¡¿¤Ó¤¿¡ª¡¡±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¾¡ª¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë