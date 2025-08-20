◆テニス ▽全米オープン（１９日、米国・ニューヨーク）

主要種目のシングルスなどが２４日に開幕するのを前に、今年から新方式となった混合ダブルスが、現地時間１９日に開幕。公式戦で自身初の混合ダブルス出場となった大坂なおみ（フリー）は、元シングルス世界ランキング６位のガエル・モンフィス（フランス）とのペアで、キャサリン・マクナリー（米国）、ロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）組に３−５、２−４のストレートで敗退した。両ペアともにワイルドカード（大会推薦枠）での出場だ。

大坂は、過去、公式戦でほとんどダブルスをプレーしたことがない。過去ツアー公式戦でダブルスに出場したのは、わずか９大会だけ。４大大会でダブルスに出場したのは２０１７年全米が最後だ。混合ダブルスは１度もプレーしたことがない。

もちろん、ダブルスの世界ランキングはない。４人の中で大坂はダブルスの経験が最も少なく、動きも打つコースも、ダブルスになっていなかった。大半が大坂のミスだった。

混合ダブルスは、今年から、シングルス予選の期間中に開催し、シングルスのトップ選手を参加させるため、大幅に方式が変わった。本戦ドロー数は１６。その内の８組が、シングルス世界ランキングをペアで足した合計の少ない順に選ばれ、残り８組は大会推薦枠（ワイルドカード）での出場となった。優勝賞金も前年の２０万ドル（約２９６０万円）がら５倍の１００万ドル（約１億４８００万円）に増額された。

試合形式は、決勝を除いて１セット４ゲーム先取。１ゲームはノーアドバンテージ方式で、３セット試合の最終セットは１０点先取のタイブレイク方式だ。決勝だけは、１セットが６ゲーム先取となる。スピーディーで、エキサイティングな種目を演出する。