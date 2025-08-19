M!LK塩崎太智＆加藤大悟がカップルに 人気BL小説「タクミくんシリーズ」初のドラマ化決定
【モデルプレス＝2025/08/19】人気BL小説「タクミくんシリーズ」（KADOKAWA）が「タクミくんシリーズ −Drama−」として初の連続ドラマ化決定（9月21日スタート／24時〜BSフジ放送・FOD配信）。M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務め、俳優の加藤大悟が共演する。
◆「タクミくんシリーズ」ドラマ化決定
1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える人気小説「タクミくんシリーズ」は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。全28巻にわたる原作小説の完結後も、時系列順に再編集した「タクミくんシリーズ 完全版」や、大人になった登場人物たちのその後を描くスピンオフ「崎義一の優雅なる生活」などが刊行され、今なお根強い支持を集めている。
◆塩崎太智＆加藤大悟、カップル役に
主人公・葉山託生（通称：タクミ）を演じるのは、俳優としてTBS「イグナイト-法の無法者-」、MBSドラマイズム「その着せ替え人形は恋をする」など話題作に立て続けに出演し今注目を集める塩崎。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても現在“バズり”中。「タクミくんシリーズ」への参加、そしてタクミ役への抜擢に塩崎は、「この作品に出会えて、タクミを演じられることが出来て、本当に嬉しかったです」とコメントした。
タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を演じるのは、ミュージカル「刀剣乱舞」の山姥切国広役や「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」の四十物十四役で人気を博す加藤。前作映画に引き続き、クールで内に熱を秘めたギイ役を再び演じ、存在感を発揮する。ギイ役として続投での参加に、加藤は「前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います」と語った。
◆山下永玖・相原一心ら出演キャスト解禁
さらに今回、2人を取り巻く祠堂学院の仲間たちとして、多彩なジャンルからキャスティングされたフレッシュな面々も加わる。ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYの山下永玖、スターダストとエイベックスの共同プロジェクトから生まれたONE LOVE ONE HEARTの相原一心、「機界戦隊ゼンカイジャー」「ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜」などで活躍する世古口凌が出演。
また「相棒season22」「3年C組は不倫してます。」などの話題作への出演が続く祐楽、「推しの子」「君とゆきて咲く」などで俳優としても存在感を放つ柊太朗、さらにEBiDAN研究生の選抜メンバーで結成された「BATTLE BOYS」出身で近年俳優業に力を入れる宮本龍之介など、個性豊かな若手俳優たちが集結。戦隊シリーズ、2.5次元舞台、恋愛リアリティショー、音楽シーンと、それぞれ異なるフィールドで支持を集めるキャストたちが、本作の中でさまざまな恋模様を織りなし、ドラマならではの深みと広がりを加える。
さらに、ポスタービジュアルも解禁。この度公開されたビジュアルは、「タクミくんシリーズ」の世界観を、やわらかな光とともにエモーショナルに切り取っている。中央に描かれるのは、主人公・葉山託生＝タクミ（塩崎）と、彼の恋人・崎義一＝ギイ（加藤）。塩崎は、繊細さと儚さをまとった表情で人に触れられない“人間接触嫌悪症”のタクミの心情を表現し、ギイは、そんな彼を包み込むように寄り添っている。
右側には、彼らと同じ祠堂学院に通う仲間たちの恋模様が3組描かれる。それぞれの表情や仕草が、言葉にできない感情の揺らぎを巧みに映し出し、物語の広がりを感じさせる構成となっている。「神様、僕に勇気をください――」というコピーが添えられたこの1枚は、恋することの不安と希望、そして“誰かを想う強さ”をまっすぐに表現。見る者の胸をぎゅっと締めつける、青春ラブストーリーのはじまりを予感させるビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
◆塩崎太智（葉山託生役）コメント
本作で初主演を務めさせていただきます塩崎太智です。この作品に出会えて、タクミを演じられることが出来て、本当に嬉しかったです。繊細に揺れ動く心情、そして登場人物たちの関係性など、皆さんに楽しんでいただける作品となっています。この作品がたくさんの方に届きますように。ぜひご期待ください！
◆加藤大悟（崎義一役）コメント
皆様、崎義一を演じさせていただきました加藤大悟です。前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います。ギイは自分とは全く正反対の役ですが、さまざまな想像を巡らせながら、自分に落とし込みながら頑張りました。そして、同い年であるタクミ役のだいちくんと共に撮影前も台本を沢山読み合わせしたり、色々なパターンを試しながら撮影させていただきました！前回の映画版とも比べて、ギイを楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
◆山下永玖（三洲新役）コメント
三洲新役の山下永玖です。今回は「タクミくんシリーズ」に三洲役として出演することが決まり本当に嬉しかったです。台本を読んで三洲はすごく自分のパーソナルスペースを大事にする性格で真行寺が三洲に対して熱烈な思いを伝え続けますが上手く交わすというか少し冷めてるクールなキャラなのでその掛け合いが演じていて面白かったです！劇中は2人のシーンが多く、一心くんとは同じ事務所で面識はありましたが作品での共演はなくほぼ初めましてでしたがとても話しやすくて身長の高いイケメンな青年でした！いろんなお話もしたので仲良くなれたかなと思います！クールでそっけないキャラは初めて演じましたが少しでも三洲新の良さが届いてくれたら嬉しいです！
◆相原一心（真行寺兼満役）コメント
「タクミくんシリーズ」真行寺役の相原一心です！撮影では演技や役作りにとても苦戦しましたが永玖くんや太智くんが声をかけてくれたり現場にいる皆さんが色んなことを教えてくれて、そうしてやっと真行寺が作れたと思います。監督も何も分からない僕に1から全部教えてくださり撮影もできるまでみなさんが付き合ってくれて本当に感謝しかありません。撮影を通してすごく勉強させてもらいました！この作品に関われて本当に良かったです。色んなペアが出てくるので、みなさんのお気に入りペアをみつけちゃってください！
◆世古口凌（高林泉役）コメント
高林を演じました世古口凌です。長く愛され続けている「タクミくんシリーズ」に出演させていただけたこと、光栄に思います。ギイとタクミはもちろん他にも魅力的かつアグレッシブなキャラクターがたくさん登場します。ちょっと不器用な高林と吉沢の恋模様も楽しんでいただけたら幸いです！
◆祐楽（吉沢道雄役）コメント
「タクミくんシリーズ」で吉沢道雄役を演じることになりました、祐楽です。この作品に出演させていただけることを、とても嬉しく思っています。正義感が強く、まっすぐなところが吉沢の魅力だと感じています。一方で、吉沢とはまったく性格の異なる高林との2人の物語の展開、関係にもぜひご注目ください。登場人物それぞれに魅力がありますが、吉沢には自分自身と重なるような、譲れない思いの強さを感じました。多くの方に、吉沢と高林というふたりを愛していただけたら嬉しいです。
◆柊太朗（赤池章三役）コメント
沢山の同年代の皆さんと共演できて、スタッフの皆さんも優しくて、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。特に主演のお二人とは年齢も同じで、現場も泊まり込みの撮影だったのでとても濃い時間でした。原作を読ませていただいて、とても想いの強さが際立つ作品だなと感じましたし、学校生活というのもすごく新鮮でしたので、楽しんでお芝居に取り組みました。そして、ロケーションが毎日綺麗だったのでどう映像になって、どう皆様に届くのかとても楽しみです。よろしくお願いいたします。
◆宮本龍之介（柴田俊役）コメント
柴田俊役を演じさせていただきました、宮本龍之介です。柴田俊は落ち着いた雰囲気で、「立っているだけで務まる」と言われているような頼れる風紀委員長の3年生です。僕も原作を何度も読み返し、柴田俊というキャラクターを丁寧に演じさせていただきました。柴田俊は柊太朗さん演じる赤池章三とのシーンが多く、2人の作る空間はまるで時間がゆっくり進むような空気感が流れていると思います。そこもぜひ楽しんで見てみて下さい。
◆ごとうしのぶ氏（原作）コメント
仕事の都合で撮影現場にお邪魔することはできませんでしたが、主演のおふたりがサインしてくださったドラマ台本が後日手元に届きました。そのサイン、『文字はヤンチャですが気持ちはとても籠もっています！』というプロデューサーさんの解説付きで、あまりの可愛いらしさに気持ちがほっこりいたしました。どんなドラマになるのか視聴者の皆様と同じようにドキドキしたくて届いた台本の中身には目を通していないのですが、主題歌も含め、オンエアを楽しみにしています。
◆ストーリー
人里離れた山の中腹に建つ全寮制男子校・祠堂学院高等学校。2年生になった葉山託生（通称：タクミ）（塩崎太智）は、崎義一（通称：ギイ）（加藤大悟）とルームメイトになり、他の生徒たちから嫉妬と敵意が入り混じった視線を向けられていた。実は人知れず恋人関係にあるタクミとギイ。しかしタクミは幸せを感じる反面、心の奥底では“自分のすべてをさらけ出せば嫌われてしまうのではないか”という不安を拭いきれずにいた。ギイは、近くにいながらも触れ合えない関係に苦悩し、タクミの本当の気持ちが見えなくなっていく。そんな中、タクミに執拗に迫る3年生の野崎（松原康太郎）が現れたことで、ギイは嫉妬と不満を募らせるのだった。祠堂学院内では、さまざまな想いが静かに交差していた。校内一のマドンナ的存在・高林泉（世古口凌）と同室の吉沢道雄（祐楽）はお互いに密かな恋心を抱きながらも言い出せずにいた。1年生の真行寺兼光（相原一心）は、入学試験で出会った先輩・三洲新（山下永玖）に強く惹かれているが常に塩対応されてばかり。そして、タクミとギイの友人・赤池章三（柊太朗）には、上級生・柴田俊（宮本龍之介）からの想いが静かに向けられていて…。
