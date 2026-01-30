2025年2月21日(金)に上映がスタートし、日本“初”のインタラクティブ映画としてロングラン大ヒットを達成した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、『ヒプムビ』）が、上映開始から1周年を記念して、2月20日(金)より全国30館で再上映されることが決定した。『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる