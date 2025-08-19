「黒ばっかり買ってる」人へ！【ZARA】40・50代が即こなれる♡「ブラウンバッグ」

バッグを新調する時は、使いやすさを気にしてつい黒ばかり選んでしまう……そんなバッグのマンネリに悩んでいる大人世代は、【ZARA（ザラ）】から登場しているブラウンのバッグをチェックしてみて。ZARAらしい上品でおしゃれなデザインが豊富にそろっていて、夏コーデにもなじみやすそうです。今年の夏はぜひ「ブラウンバッグ」でコーデにこなれ感をプラスしてみて。

コーデを格上げする華やかハンドバッグ

【ZARA】「ビーズストラップ付きハンドバッグ」\3,990（税込・セール価格）

上品な光沢のある素材と、夏の軽やかな装いに似合う明るいブラウンが華やかなハンドバッグ。ステッチディテールがおしゃれなアクセントであるほか、両サイドのストラップの先についたメタリック調のビーズも遊び心を演出します。ガバッと大きく開くので荷物を出し入れしやすいうえに、マグネット留めで簡単に閉じられる仕様となっており、使い勝手が良いところも嬉しいポイント。

コロンとしたフォルムが可愛いバケットバッグ

【ZARA】「ステッチ入りバケットバッグ」\5,990（税込）

丸みを帯びた形がなんとも可愛らしく、夏コーデに遊び心を添えるバケットバッグ。ツヤ感のあるこっくりとしたブラウンカラーが、上品かつ洗練された雰囲気です。持ち手はトップハンドルとショルダーストラップの2種類でコーデやシーンに合わせて使い分けができます。マチが広いバッグなので、かさばりがちなボトル類もらくらく入りそう。

きれいめボディバッグで夏コーデを引き締めて

【ZARA】「キャンバスステッチ クロスボディバッグ」\6,590（税込）

ツヤのある上品な素材感と、クラシカルな楕円型がきちんと感のあるボディバッグ。明るいカラーのステッチが抜け感を演出します。バッグと同素材のショルダーストラップのほか、異素材の幅広クロスボディストラップも付属。つけるストラップによって印象チェンジを狙えるので、きれいめからカジュアルまで、幅広い大人コーデに合わせやすそうです。

メタルハンドルで夏コーデを華やかに

【ZARA】「メタルハンドル付きミニバッグ」\6,590（税込）

夏らしく涼し気な雰囲気が漂う、編み込み素材のミニバッグ。こっくりしたチョコレートカラーがシックな印象で、大人世代らしい品の良さを感じさせます。メタリックゴールドのハンドルや取り外し可能なチェーンストラップが、エッジのきいたアクセントに。小ぶりなサイズながら存在感を放つバッグは、コーデに物足りなさを感じるときのプラスワンアイテムとしても頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S