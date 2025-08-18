¤â¤·Åð¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ã¤Æ´í¸±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬¡È°ÂÁ´À¡É¤ò¶¯Ä´
¡¡·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÏÊ¶¼º»þ¤äÅðÆñ»þ¤ËÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï¡Ö#¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤Ë¤ÏÊÝ¸±¾Ú¾ðÊó¤ä°åÎÅ¾ðÊó¼«ÂÎ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì»þÍøÍÑÄä»ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò°ìÄê²ó¿ô´Ö°ã¤¦¤È¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¤Ë¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Á¥Ã¥×¤¬²õ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£