インテルは若きアルバニア代表を売却するようだ。



ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、インテルに所属する23歳のアルバニア代表MFクリスティアン・アスラニは今夏の移籍市場でボローニャ移籍が近づいているという。



エンポリの下部組織出身であるアスラニは2022年7月にインテルはレンタル移籍すると、その翌年には完全移籍でインテルに加入。大きな期待と共にインテルに加入したアスラニだが、同クラブでは定位置確保はできず、昨季もセリエAでの先発出場は10試合と出場機会は限定的になっていた。



そんなアスラニだがボローニャ移籍が濃厚に。同氏によると、インテルとボローニャはアスラニの移籍に関して移籍金1700万ユーロ＋将来的な売却時ボーナス（30%）で合意に至ったとのこと。契約期間は5年契約で交渉は最終段階だという。



インテル退団が濃厚になっているアスラニだが果たしてボローニャでどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

After , Asllani finally scored his first ever goal for @Inter_en #InterGenoa pic.twitter.com/UlGOdpjaKw — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 5, 2024