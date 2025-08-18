この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職の専門家・ケンシロウが指摘「一社目の残業100時間は当たり前だと思ってはいけない！」

「【工場転職】失敗する人には共通点がある!?」と題された動画で、工場転職の専門家・ケンシロウ氏が、10年以上の人材業界経験と1万人以上の面接・面談から得た知見をもとに、工場転職で“失敗”しやすいパターンやその原因について忖度なしで語った。



ケンシロウ氏は「失敗や成功の定義は人によって違う」と前置きしつつも、面談を重ねた現場感から、「人間関係や社風になじめない、仕事内容のギャップ、体力的な問題、残業の多さ、“自分流”を持ち込むこと」など、工場勤務ならではの陥りがちな落とし穴を整理。「工場では“右押し左押し”のような独自ルールや作業手順が徹底されているため、習慣化できるまでは違和感を持つ人が多い」と体験談を交えて告白した。



特に「一社目が残業100時間などの場合でも“それが当たり前”と認識しがちだが、周囲と比較する機会がなければ異常に気づけない。気づかずにキャリアを停滞させる人も多い」と、工場勤め初心者が置かれがちな危うい状況を明かしている。



「仕事内容のミスマッチに陥る人は、工場は“単純作業だけ”と思い込まず、自分から業務内容をしっかり確認することが必要」と警告。さらに「決められたやり方が基本の現場では“自分流で改善したい人には向いていない”」とも指摘し、職場での柔軟なコミュニケーションや先入観の棚卸しを呼びかけた。



動画の最後には「失敗や後悔を防ぐなら、転職エージェントや専門家への相談が"認識のすり合わせ"として有効。気軽に聞いてほしい」と視聴者にアドバイス。