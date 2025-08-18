米下部ツアー・ワイルドホースレディスクラシック

女子ゴルフの米下部ツアーで、原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が初優勝を果たした。17日（日本時間18日）、ワイルドホースGC（6643ヤード、パー72）開催されたワイルドホースレディスクラシック最終日。10バーディー、2ボギーの64で回る爆発で、1打差を逆転した。

昨季の最終予選会では惜しくも米ツアーの出場権を逃していた原。今季は下部のエプソンツアーに出場していた。トップ10入りは今季8度目。ランキング3位に一気に浮上し、目標のレギュラーツアー出場権獲得に大きく前進した。

これに1998年度生まれの“黄金世代”である渋野日向子は、自身のインスタグラムのストーリー機能で“号泣”の絵文字を並べて祝福。日本ファンも「またまた勇気と感動をもらいました」「絶対できるって信じていました」「それにしても凄いスコアを出したね」「これはすごい」などと反応していた。

原は6日、インスタグラムで「色んな調子の波や攻め方の反省はあるけれど あと1歩のようなピースが何かはわかっています 必ずきっかけ掴んで残り5戦に挑みます」と記していたが、言葉通りの好結果となった。



（THE ANSWER編集部）