「衝撃の10分出場」「10代の若手とプレーする屈辱」ドイツ王者の韓国代表スター、まさかの不遇に韓国メディアは愕然。クラブは放出を画策も移籍先が見つからない理由は？
ブンデスリーガ王者バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェは、ドイツ代表のヨナタン・ターの加入により、序列が低下。たびたび放出が取り沙汰されている。
韓国メディア『Xports News』は、最後のプレシーズンマッチで、若手とともに控え組で出場したことについて、「10代の若者たちと先発。開幕直前に屈辱に包まれた」と報道。ドイツでの報道を元にこう報じた。
「バイエルンはチーム内でも年俸の高いキム・ミンジェをベンチに残すのは損害だと考え、何とか今夏の売却を検討している。しかしシーズン開幕が一週間後に迫ってきた状況で、キム・ミンジェが移籍するという動きは見られていない。移籍市場の締め切りも近づいてきた。この時期に移籍すれば、突然周辺環境が変わることになり、新しいチームメイトたちと連係を高めることもできないままシーズンに入らなければならない」
また、同じく韓国の『SPOTV NEWS』はシュツットガルトを２−１で下した16日のドイツ・スーパーカップで、キム・ミンジェが10分だけの出場に終わったことを受けて、「スーパーカップ10分の衝撃」と見出しを打ち、「最初の公式戦で、試合終盤わずか10分をプレーするのにとどまった。生存競争は激しい」と伝えた。
「状況は芳しくない。今年のプレシーズンマッチでも、彼は主に交代出場するか、将来有望な10代の選手たちと並んでプレーしていた。今シーズンのスタート地点となるスーパーカップ終盤に投入されたこともあり、ポジションを確保するにはゼロからの再出発を強いられるだろう」
同メディアは「ドイツ、フランス、英国を含む欧州メディアの多くは、バイエルンが今夏にキム・ミンジェの売却を検討していると報じているが、売却プロセスは順調ではない。分析によると、この韓国人CBの年俸1600万ユーロが交渉を妨げているという」と続けた。
「バイエルンのニュースを専門とするバイエルン・フットボール・ワークスも、『クラブはキム・ミンジェへのオファーを積極的に受け入れているが、年俸1600万ユーロという高額な報酬が彼を放出することを困難にしている。キム・ミンジェにその金額を支払う意思のあるクラブは少ない。今のところ、彼はミュンヘンに留まる可能性が高い』と指摘した」
韓国代表のスターは、残留してバックアッパーに回る可能性が高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
韓国メディア『Xports News』は、最後のプレシーズンマッチで、若手とともに控え組で出場したことについて、「10代の若者たちと先発。開幕直前に屈辱に包まれた」と報道。ドイツでの報道を元にこう報じた。
「バイエルンはチーム内でも年俸の高いキム・ミンジェをベンチに残すのは損害だと考え、何とか今夏の売却を検討している。しかしシーズン開幕が一週間後に迫ってきた状況で、キム・ミンジェが移籍するという動きは見られていない。移籍市場の締め切りも近づいてきた。この時期に移籍すれば、突然周辺環境が変わることになり、新しいチームメイトたちと連係を高めることもできないままシーズンに入らなければならない」
「状況は芳しくない。今年のプレシーズンマッチでも、彼は主に交代出場するか、将来有望な10代の選手たちと並んでプレーしていた。今シーズンのスタート地点となるスーパーカップ終盤に投入されたこともあり、ポジションを確保するにはゼロからの再出発を強いられるだろう」
同メディアは「ドイツ、フランス、英国を含む欧州メディアの多くは、バイエルンが今夏にキム・ミンジェの売却を検討していると報じているが、売却プロセスは順調ではない。分析によると、この韓国人CBの年俸1600万ユーロが交渉を妨げているという」と続けた。
「バイエルンのニュースを専門とするバイエルン・フットボール・ワークスも、『クラブはキム・ミンジェへのオファーを積極的に受け入れているが、年俸1600万ユーロという高額な報酬が彼を放出することを困難にしている。キム・ミンジェにその金額を支払う意思のあるクラブは少ない。今のところ、彼はミュンヘンに留まる可能性が高い』と指摘した」
韓国代表のスターは、残留してバックアッパーに回る可能性が高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介