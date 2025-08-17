ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１７日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。

この日は、先週に引き続いて「キャバクラ頂上決戦・夏 最強優良店はどっちだ？六本木ジャングル東京ｖｓ蒲田アリーヤ」。超高級店「六本木ジャングル−」と蒲田の優良店「−アリーヤ」の売れっ子キャバ嬢たちが競い合った。

「六本木ジャングル−」で月間売り上げ約２億円を誇るナンバー１キャバ嬢・きほさんが店外デートの様子を公開した。きほさんは高級ブランド店で１日約６００万円の買い物をしてもらったと明かし「お客さんにお買い物を誘われて…」と説明。

さんまは「あなたから言ってるんでしょ？『私、シャネル行ったことなーい』とか、おっしゃってるんでしょ？私も何回も引っかかりましたよ！『海外旅行初めてなの！』って（出入国）スタンプいっぱい押してあったんや！」とブチギレて笑わせた。

さらに、さんまが「店外デートやろ？向こうはデートのつもりやろ？」と聞くと、きほさんは「でも、お店（ブランドショップ）で集合、解散だったりするので…」と説明。

さんまは「どういうこと、これ？こんなもん行ってられへんわ！」と激昂。吉村も「ふざけんなよ！これは怒っちゃうな、こんなの！」と叫び、売れっ子キャバ嬢たちを笑わせていた。