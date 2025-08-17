「今シーズンの打球初速トップ20」の半数近くを占めた

26歳の怪物が驚愕の数字を叩き出している。パイレーツのオニール・クルーズ外野手の打球初速が、メジャーリーグの中で突出していることが米データ会社の調べで判明した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手やドジャースの大谷翔平投手も圧倒する数字で、確実性が上がれば手が付けられない強打者になる可能性がある。

抜群の身体能力を持ち味に、昨季は主に遊撃手としてレギュラーの座をつかみ、打率.259、21本塁打、76打点、22盗塁の活躍を見せたクルーズ。中堅手を守る今季は18本塁打を放っており、34盗塁はリーグトップだ。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は16日（日本時間17日）、公式X（旧ツイッター）に「今シーズンの打球初速トップ20」を紹介。20位のうち9個をクルーズが占め、ジャッジは2個、大谷は1個にとどまる。

さらにMLB公式サイトのデータサイト「ベースボール・サバント」によると、16日（同17日午前）時点で、メジャーリーグの平均打球初速はクルーズが96.4マイル（約155.1キロ）でトップ。2位はジャッジの94.8マイル（約152.6キロ）、3位はカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）の94.8マイル（約152.6キロ）、4位は大谷の94.5マイル（約152.1キロ）と、クルーズが突出して高い。なお、クルーズの最大打球初速は122.9マイル（約197.8キロ）となっており、大谷の今季最大の117.9マイル（約189.7キロ）を大きく上回る。

一方でクルーズは昨季181三振、今季も108試合で145三振、打率.207と粗さが目立つ。とはいえ、ロマンのある数字にSNSでは「クルーズはコンタクト能力と打球を上げることができたら、脅威になる」「クルーズは飛ばし屋だ。奴は粉砕する」「クルーズは半分近い9個を占めている」などのコメントが見られた。（Full-Count編集部）