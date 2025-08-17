試合後に選手の活躍称える

【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に6-0で快勝し、ナ・リーグ西地区単独首位に浮上した。試合後にデーブ・ロバーツ監督は大谷翔平投手について「仕事をこなしている」と評価した。

大谷は2打数1安打2四球で2得点記録。ロバーツ監督は「四球を選んだことを評価したい。後続にバトンを渡してくれたので、1イニングで複数得点を奪えた。打ち気になりすぎることを抑えてくれた」とコメント。先頭打者として「仕事をこなしている」と述べた

また、3度の盗塁刺を記録したウィル・スミス捕手を「大きかったよ。（攻守）両面で見たときに、私たちはウィルが球界ナンバーワンの捕手だと思っている。今日は、肩で証明してくれた」と称えた。

初回に3者連続四球を含む4四球で3点を先制。2回には2四球から敵失で2点を追加するなど、ドジャースはわずか1安打で5点を奪って主導権を握った。

ドジャースはこれで同率首位から単独首位に浮上。17日（同18日）の3連戦最終戦ではパドレスはダルビッシュの先発が予定されている。（Full-Count編集部）