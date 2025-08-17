東大阪大柏原 土井健大監督、「こいつら、可哀想やな」就任初日の秘話
東大阪大学柏原高校の土井健大監督が、自らの波乱に満ちた野球人生を語る最終話。
プロ野球、現役引退後の指導者としての思いを赤裸々に語った。
土井監督は、オリックスから戦力外通告を受けた当時を「初めてでルールも分からなくて。どうしようと思った」と振り返り、巨人から育成選手として声をかけられた時の驚きを「そんな巨人の人から連絡が来るなんて思ってなかった」「トントン拍子で次の日に契約」と語る。
プロの世界から社会人野球、そして軟式野球の強豪・大阪シティ信用金庫での経験まで、幾多の転機と“縁”が彼の人生を導いてきた。
東大阪大柏原高校野球部のコーチになった初日は「本当にかわいそうやなと思った。グラウンドも汚くて、ボールもボロボロ」と衝撃を受けたと明かす。
指導の現場では「環境が人を変えるっていうのは、俺もずっと思ってたから。やっぱり環境を整えたらなっていう思いでやってきた」と強調。
「やりたいのは、家庭も野球も遊びも全部ちゃんと。1人の人間として生きる力を身につけてほしい」と、生徒指導観にも言及した。
また、自身の野球理論については
「練習や試合の意味を全部伝える。技術も大事やけど、とにかく“引き出し”を一つずつ持たせたい」と説明。
さらに「1を大事にしろ。ゼロの日を作るな、1＋1をずっと積み重ねていけ」と、選手へ積み重ねの重要性を訴えた。
指導現場での苦悩も率直に明かし、「正直、自分が思ってる以上に労力を費やさなあかん」「選手も良くしたいし、自分も良くなりたいし、環境も良くしたい」と葛藤する一方、「自分の人生は縁でつながってきた。やりたいことをやって最後までやり抜いてほしい」と熱く語った。
動画の締めくくりでは、「甲子園監督になりたいし、高校野球日本代表の指導者も目指したい」「何より『土井監督と野球がしたい』と頼ってきてくれる生徒と一緒に、成長していける関係性を作りたい」と今後の夢を語り、「人生一回、やりたいことを我慢してでも成し遂げる」と力強いメッセージで動画を結んだ。
