か、可愛さ大爆発ーーーーッ！【3COINS】鞄にじゃらっと付けたい♡「キーホルダー」

キーホルダーやチャームを、鞄にじゃらっと付けるのがトレンドの今。プチプラでトライしたいなら【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目です。今回は、レトロポップなデザインのアイスキーホルダーや、細部までこだわったウサギキーホルダーなど、可愛いがギュッと詰まった「キーホルダー」をご紹介。オール550円以下で購入できるので、複数買いもありかも……！

可愛いがギュッ！ プラスワンでじゃら付けが完成

【3COINS】「スカイキーホルダー」\330（税込）

雲・星・月と、たくさんのチャームが付いているキーホルダーは、プラスワンでトレンドのじゃら付けが完成。可愛いがギュッと詰まったデザインで、お値段以上の価値を感じられそうです。夏ムードが盛り上がるブルー系と、淡く儚げなホワイト系がラインナップする2色展開。

一目惚れ級に可愛いレトロポップなアイスキーホルダー

【3COINS】「アイスクリームキーホルダー」\330（税込）

アイスクリームとハートの組み合わせが、可愛すぎるキーホルダー。ぷっくりとしたフォルムや、どこか懐かしさを感じるポップな色合いにも乙女心をくすぐられます。ワンタッチで装着できる金具付きで、バッグにサッと付けられそうなのも嬉しいポイント。

お仕事バッグにも◎ 大人可愛いハートキーホルダー

【3COINS】「プックリハートキーホルダー」〈シルバー〉\550（税込）

メタリックシルバーのビーズで作られた、大人可愛いデザインに惹かれるハートキーホルダー。ころんとした立体感のあるフォルムで、シンプルながら存在感を発揮しそう。キレイめコーデにも合わせやすく、お仕事バッグにさりげないアクセントをプラスしたいときにもぴったりです。

可愛さ爆発！ 細部までこだわったウサギキーホルダー

【3COINS】「レースウサギキーホルダー」\550（税込）

レーススカートを穿き、ネックレスをつけて、おしゃれしているウサギがたまらなくキュートなキーホルダー。スカートとネックレスは着脱できるという、こだわりよう。縦約12cm × 横約8.5cmという存在感抜群の大きさで、手持ちのバッグを今っぽく可愛くデコれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i