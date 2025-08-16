¹ÎÍ¡¡Ê¸½ÕÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¡Ö2015Ç¯½©º¢¤ËÉôÆâ¤Ç½¸ÃÄË½¹Ô¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¹ðÈ¯¤â¡Ö»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï16Æü¡¢³Ø¹»¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿µ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10ÆüÉÕ¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¡ÖÉôÆâË½ÎÏ¤Î¡È°¤·¤ÅÁÅý¡É¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¹»ÌîµåÉô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ÎÍ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖËÜÆüÉÕ¤±¤ÇÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2015Ç¯¤ËËÜ¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿A»á¤ÎÁÊ¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹»¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü¤ËÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤«¤é¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö»þ¤ÎµÏ¿µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ËºÆ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÆ±·î12Æü¤Ë²óÅú¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¹»¤¬²óÅú¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÍÎÁµ»öÉôÊ¬¤ËÍ×Ìó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢A»á¤¬²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¹»¤«¤éÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤Ø¤Î²óÅú¤Î³µÍ×¤òÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢§°Ê²¼¡¢¹ÎÍ¤ÎÀ¼ÌÀ
¡¡ËÜ¹»¤«¤éÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú³µÍ×
¡Ê1¡Ë2015Ç¯4·î¤ËËÜ¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿A»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä»ö¹à¤Î¤¦¤Á¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ A»á¤¬¡Ö2015Ç¯½©º¢¤ËÌîµåÉôÆâ¤Ç¤Î½¸ÃÄË½¹Ô¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2015Ç¯9·î18Æü¡¢A»á¤¬Ìë´Ö¤Î¼«¼çÎý½¬Ãæ¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¼¼¤ÎÅ´À½¤Î½Å¤¤¥É¥¢¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤È¡¢Éô°÷¤«¤é¥³¡¼¥Á¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Íè¹»Ãæ¤Î³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ëµß¸î¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬µßµÞ¼Ö¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤¬Æ±¾è¤·¡¢¶áÎÙ¤ÎXÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£XÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A»á¤¬°ìÉô¾å»è²¼»è¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÊÌ¤ÎYÉÂ±¡¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÆ¬Éô°Ê³°¤Î¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£YÉÂ±¡¤«¤é¤ÏÊÌ¤ÎËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô»ØÆ³¼Ô¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££ÙÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Û¾ï¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A»á¤¬YÉÂ±¡¤Ç¤Ï²¼»è¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Æü¿¼Ìë¡¢Ç°¤Î¤¿¤áºÆÅÙ¤Î¿µ½Å¤Ê¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Ë£ÚÉÂ±¡¤Ë¤ÆºÆ¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£CT¤ÈMRI¤Î¸¡ºº¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤ò¤¹
¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤¬¡¢A»á¤¬Æ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Ìë¤«¤é¡¢ZÉÂ±¡¤ËÍâÆüÌ¤ÌÀ¤ËÆþ±¡¤·¤¿²áÄø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²áÄø¤Ç¥³¡¼¥Á¤é¤¬A»áËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÉô¼¼¤Î¥É¥¢¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð²á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ë¤Ï¡¢Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍâÆü¡¢Éô°÷¤«¤é¥³¡¼¥Á¤¬·Ð²á¤òÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð²á¤Ç¤·¤¿¡£A»á¤ÈÉô°÷X¤¬¥É¥¢ÉÕ¶á¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎÉô°÷Y¤¬Îý½¬Æ»¶ñ¤òÉô¼¼¤Ë¼è¤ê¤ËÍè¤ÆÂà½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢³«¤±¤¿¥É¥¢¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËA»á¤ÎÆ¬Éô¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÊÌ¤ÎÉô°÷Z¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÈâ¤ÇA»á¤¬Æ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô°÷Z¤«¤éÍè¹»Ãæ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÈÌµ®»ï¤«¤é¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤é¡¢Åö»þ¤Î³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼µÚ¤ÓÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅö»þ¤ÎÉô°÷¤é¤ËºÆÅÙ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤êÅö»þÇÄ°®¤·¤¿»ö¼Â·Ð²á¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Å´À½¤Î¥É¥¢¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ê¤æ¤Ã¤¯¤êÊÄ¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ëµ¡¹½¡Ë¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤»¤ºÀª¤¤¤è¤¯ÊÄ¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¾¤Á¤ËÅö»þ¤ÎËÜ¹»ÍÑÌ³°÷2Ì¾¤¬±þµÞ½¤Íý¤ò¤·¤Æ¥É¥¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÌó2Ç¯¸å¤Ë¡¢°ÂÁ´À¡¦ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÅö³º¥É¥¢¤Î¸ò´¹²þ½¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£ÈÌ¡¢¤´Â¸Ì¿¤ÎÅö»þ¤ÎÍÑÌ³°÷1Ì¾¤Ë¥É¥¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÄ´À°¤·¤¿·Ð°Þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥É¥¢¸ò´¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Ê¾å¤Î»ö¼Â·Ð²á¤Ë¤Ïµ¿µÁ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ A»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿¿°Å¤ÊÉô¼¼Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµéÀ¸¤Ç¤¢¤ë2Ç¯À¸Ê£¿ô¿Í¤¬ÀµºÂ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¸å¡¢¾åÈ¾¿È¤òÃæ¿´¤Ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¡Ö¾åµéÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤ÞË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÏÅö»þ¤«¤éË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¹ð¤¬A»á¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¿Ò¤Í¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê¼«¼çÎý½¬Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¡¦ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ë¤ÏÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ¾¤Á¤Ë¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤Ë°ìÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¹»¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿µÏ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¾åµ¡Ê£±¡Ë¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤´»ØÅ¦¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ A»á¤ÎÆþ±¡Ãæ¤ËÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÏZÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌîµå¤ò´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢A»á¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Éô¼¼¤ÎÈâ¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Äó¤È¤·¤ÆËÜ·ï¤¬Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢A»á¤«¤é¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡Ö±£ÊÃ¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢A»á¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¡¢A»á¤òËÜ¹»¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿³°Éô¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ°æ´ÆÆÄ¤¬¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â©»Ò¤â´î¤ÓÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿»Ý¡¢Åö³º³°Éô¤ÎÊý¤«¤éÃæ°æ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ
¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ°æ´ÆÆÄµÚ¤ÓÅö»þÆ±¹Ô¤·¤¿¿¦°÷¤Ëº£ÈÌ²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â±£ÊÃ¤ò¿Þ¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¤¤È²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ Ãæ°æ´ÆÆÄË¬Ìä¤ÎÆ±Æü¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÌîµåÉôÄ¹¤ÈÉô°÷X¤âA»áËÜ¿Í¤òË¬¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢²ø²æ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆA»á¤È¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£A»á¤Ï¡¢ZÉÂ±¡¤Ø¤ÎÆþ±¡¸å¡¢¿ÈÂÎ¤¬°ì»þÅª¤ËËãáã¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Âà±¡¸å¤â°ì»þ¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î³Ø¹»À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î³èÆ°¤Ë¤âÉüµ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹»¤ÎÀßÈ÷¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆA»á¤Ë¤ª²ø²æ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹»¤È¤·¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å