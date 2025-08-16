「ここ最近食べたお菓子の中でダントツおいしい！」羽田空港限定。もらって嬉しいお菓子のお土産3選

旅行や帰省などでたくさんの人が利用する羽田空港。空港でお土産を選ぶという人も多いですよね。この記事では、羽田空港でしか買えないお菓子を3つ紹介します。

北海道素材で作る贅沢な味わいのサブレサンドや香ばしいアーモンドがたっぷりのタルトなど、自分用にもつい買いたくなってしまうものばかりですよ。

パッケージもケーキもかわいすぎるだろ...

●バターチーズサンドダブルクリーム（3個入 1458円）

羽田空港のANA FESTA限定で販売されている、北海道素材を贅沢に使用したお菓子。北海道美瑛産小麦で作るサブレ3枚に、ホワイトチョコと北海道産バター、北海道クリームチーズパウダーをあわせたクリームを2層サンドしています。隠し味のオホーツクの塩が味を引きしめていますよ。

SNSでは「ここ最近食べたお菓子の中でダントツおいしい！！」「冷やして食べてもサクサクで更に美味しい」「本気でおいしさ世界一じゃない！？」といった感想が。噛みしめるたびに素材のおいしさを楽しめます。

空港内取扱店舗は、羽田47番ゲート店と羽田61番ゲート店。

●東京アーモンドタルト（20枚入 1296円 ）

サクサクのタルト生地に、たっぷりとアーモンドヌガーがのっています。クリームとはちみつ、砂糖で作られたヌガーは、甘くほろ苦い味わい。香ばしいアーモンドの風味と食感と良く合います。

「ばらまき用のお土産に買ったけど大好評だった」「このお菓子紅茶とすごい相性がいいんだわ」「サクサク食感の最中にアーモンドのザグザグ感とキャラメルのパリッと食感がたまらない」とSNSの感想も好評。コスパ良く大容量のお土産を買いたい人におすすめです。

空港内取扱店舗は、羽田47番ゲート店・羽田65番ゲート店・羽田61番ゲート店・羽田北バスランギフト店・羽田53番ゲートギフト店・ANA FESTA GO 羽田B1フロア店。

●メロウウィッチ 羽田空港限定パッケージ（4個入 1512円、6個入 2376円）

厳選素材を使用した、かわいいキューブ型のパウンドケーキの詰め合わせ。羽田空港限定のパッケージで、江戸切子柄や富士山柄など、東京らしさが魅力です。パウンドケーキはナッツやフルーツなどいろいろなフレーバーが楽しめ、お土産としてとても映えます。

「しっとりしてておいしい！なによりデザインがおしゃれ！」「センスいいねって褒められたお土産」「どの味もおいしかったー」とSNSにコメントが。特に女性へのお土産にぴったりです。

空港内取扱店舗は、羽田47番ゲート店・羽田61番ゲート店・羽田到着ロビーギフトショップです。

羽田空港でしか買えないお土産は、特別感があって喜ばれますよ。見た目も味もおいしいものばかりなので、ぜひ空港で探してみて。

空港・店舗により取扱商品が異なります。

商品の在庫・取扱い状況については変更となる可能性があります。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部