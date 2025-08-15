新型コロナウイルスの感染状況について、厚生労働省は１５日、全国約３０００か所の定点医療機関から４〜１０日の１週間に報告された感染者数が、１医療機関あたり６・１３人だったと発表した。

新たな変異株が流行の主流となっており、前週（５・５３人）と比べ１・１１倍と、８週連続で増加した。

都道府県別では、宮崎が１４・７１人で最多だった。鹿児島１３・４６人、佐賀１１・８３人などと上位は九州地方が目立った。

今夏は、変異株オミクロン株から派生した通称「ニンバス」が流行している。国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）が７月に公表した最新データでは、国内で約４割を占める。喉の強い痛みが特徴とされる。

お盆期間は人の行き来が活発化し、今後、感染者が増加する恐れもある。岡部信彦・川崎市健康安全研究所参与（感染症学）は「感染者の増加には注意が必要だ。対策は必要に応じたマスク着用や手洗い、換気は特に重要なので心がけてほしい」と話す。

ワクチン接種から時間がたつほど感染リスクは高くなり、高齢者は重症化しやすい。聖マリアンナ医科大の国島広之教授（感染制御学）は「高齢者は熱などの症状が乏しくても医療機関を受診し、重症化を防ぐために治療を受けてほしい」と呼びかけている。