¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¤Ï¡ØÀ¸¤ÃÏ¹ö¡Ù¡×ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤µ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È5Áª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¸µ¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡ÖÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤µ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È5Áª¡×¤È¡ÖÀèÀ¸¤È¤Î¾å¼ê¤Ê´Ø¤ï¤êÊý3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤é¡ÖÀèÀ¸¤¬¥¤¥ä¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¤»¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢µÕ¤ËÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¼¡¤Î5ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
1. ËèÆü¡¢²È¤ËÍè¤ë
ÀèÀ¸¤Ï¿´ÇÛ¤·¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì¤Æ¤«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Öº£Æü¡¢²¿¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¿Æ¤¬ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2. ÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥Ð¥é¤µ¤ì¤ë
¿®Íê¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Â¾¤ÎÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¾¡¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÉÔ¿®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾ðÊó¶¦Í¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÀèÀ¸¤Î¤ä¤êÊý¤¬¥Ø¥¿¤À¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
3. ÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤ò¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë
ÀèÀ¸¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¡£¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤Å¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡ÖÅ´Â§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
4. ÌµÍý¤ä¤êÅÐ¹»¤µ¤»¤ë
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º´é¤À¤±½Ð¤»¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯1²óÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯°ú¤ÊÂ¥¤·¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¹ö¡×¡ÖÀ¸¤ÃÏ¹ö¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¾õ¶·¤¬²þÁ±¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï»ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
5. ¤º¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë
¤·¤Ä¤³¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÀ¼¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î3ÅÀ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
1. Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÅÁ¤¨¤ë
µ÷Î¥´¶¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2. ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë
ÀèÀ¸¤ÏÂ¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò³ä¤¤¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨»Ò¶¡¤¬¡Ø¤½¤ì·ù¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜ¤ÏÁ±°Õ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤¬Â¿¤«¤í¤¦¤¬¾¯¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¤½¤ÎÀèÀ¸¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
3. ¾¯¤·¤º¤Ä¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë
ÀèÀ¸¤ò¿®¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¸ÅÌÂ¦¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤·¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤»¤ë¡¢¼ê»æ¤ä¸ò´¹Æüµ¡¢³¨¤äÀÞ¤ê»æ¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Êú¤¨¤ë´¶¾ð¤È¡¢ÀèÀ¸Â¦¤Î¹ÔÆ°¤È¤Î¤º¤ì¤ò¶ñÂÎÎã¤Ç¼¨¤·¡¢À¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
