東京ディズニーシーのミステリアスアイランドにある「ノーチラスギャレー」

ここでは、潜水艦ノーチラス号をながめながらお食事とドリンクを楽しむことができます！

食べ歩きの人気メニュー、ギョウザドッグも提供されています。

東京ディズニーシー「ノーチラスギャレー」2025年夏 グランドメニューまとめ

© Disney

場所：東京ディズニーシー／ミステリアスアイランド

サービスタイプ：カウンターサービス

座席数：約40席

ネモ船長の潜水艦ノーチラス号をいつも整備している、勤勉なクルーたち。

忙しい彼らのために、ノーチラス号が停泊しているドック正面に食堂をつくったのが東京ディズニーシーのミステリアスアイランドにある「ノーチラスギャレー」の始まりです。

ミステリアスアイランドが一般に公開されている間は、訪問者にも軽い食事や飲物を出しています☆

今回は、そんな「ノーチラスギャレー」のグランドメニューを紹介をしていきます。

ギョウザドッグ

© Disney

価格：1個600円

ワンハンドでいただけて、食べ歩きメニューとしても人気のギョウザドッグ。

真っ白で、甘くてもっちりとした生地の中にはジューシーな餡が入っています。

© Disney

ボリュームたっぷりで、お子様から大人まで食べやすいのも魅力的☆

© Disney

「ノーチラスギャレー」では、ギョウザドッグにプラス1,100円でスーベニアおてふきキャリーを付けることができます。

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう！

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ソフトドリンク

ペットボトル

コーヒー 360円ウーロン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスティー 360円アイスウーロン茶 360円い・ろ・は・す 250円キリン 生茶 250円コカ・コーラ ゼロ 250円

アイスティーカクテル（マンゴーリキュール＆パッションフルーツ）

価格：830円

提供期間：2025年7月1日〜2025年9月15日

※アルコールドリンクです

フルーティーな味わいのアイスティーカクテル。

アイスティーがベースのカクテルで、中にはマンゴーリキュールとカットされたパッションフルーツが入っています。

看板メニューのギョウザドッグとの相性もバッチリ◎

フルーティフィズ（ウォッカ＆塩レモン）

価格：830円

提供期間：2025年7月1日〜

※アルコールドリンクです

ウォッカと塩レモンで大人っぽい香りも堪能できるフルーティフィズ。

スライスレモンもトッピングされ、とっても爽やか☆

「ノーチラスギャレー」は、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのもうれしいポイント。

東京ディズニーシー「ノーチラスギャレー」グランドメニューの紹介でした☆

