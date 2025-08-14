「Zoff」×『デッドプール＆ウルヴァリン』が初コラボ！ 2人を象徴するハート型アイコンなどデザイン
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、8月22日（金）から、映画『デッドプール＆ウルヴァリン』と初コラボレーションしたアイウェアコレクション「MARVEL COLLECTION DEADPOOL＆WOLVERINE」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】デッドプールの顔や愛刀もデザイン！ コラボコレクション一覧
■メガネケース＆メガネ拭き付き
今回発売される「MARVEL COLLECTION DEADPOOL＆WOLVERINE」は、日常使いできるベーシックなフォルムに、『デッドプール＆ウルヴァリン』を想起させるカラーリングやモチーフを取り入れたアイウェアコレクション。
デッドプールモデルは、赤と黒を基調に、アイコン化された顔や愛刀をディテールに落とし込み、遊び心を感じさせる仕上がりで、メガネ3種、サングラス1種、ナイト＆デイモデル1種が展開される。
一方ウルヴァリンモデルは、特徴的な黄と青の配色に加え、トレードマークである“爪”をディテールに盛り込んで表現。こちらもラインナップには、メガネ3種、サングラス1種、ナイト＆デイモデル1種がそろう。
さらに、2人の関係を象徴するハート型のアイコンパーツやそれぞれのロゴをあしらったデッドプール＆ウルヴァリンモデルが登場。いずれも、ロゴをあしらったメガネケースとハート型アイコンがデザインされたメガネ拭きが付いてくる。
なお、「Zoff」公式オンラインストア、「Zoff」楽天市場店、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、8月13日（水）から、先行予約を受付中だ。
【写真】デッドプールの顔や愛刀もデザイン！ コラボコレクション一覧
■メガネケース＆メガネ拭き付き
今回発売される「MARVEL COLLECTION DEADPOOL＆WOLVERINE」は、日常使いできるベーシックなフォルムに、『デッドプール＆ウルヴァリン』を想起させるカラーリングやモチーフを取り入れたアイウェアコレクション。
一方ウルヴァリンモデルは、特徴的な黄と青の配色に加え、トレードマークである“爪”をディテールに盛り込んで表現。こちらもラインナップには、メガネ3種、サングラス1種、ナイト＆デイモデル1種がそろう。
さらに、2人の関係を象徴するハート型のアイコンパーツやそれぞれのロゴをあしらったデッドプール＆ウルヴァリンモデルが登場。いずれも、ロゴをあしらったメガネケースとハート型アイコンがデザインされたメガネ拭きが付いてくる。
なお、「Zoff」公式オンラインストア、「Zoff」楽天市場店、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、8月13日（水）から、先行予約を受付中だ。