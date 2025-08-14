この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「コインの鑑定会社に送ってみたら予想外の結果でした...」と題したYouTube動画で、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、近年人気急上昇中のゴシッククラウンについて語った。動画では、手元にある4枚のコインを紹介しながら、美しいデザインや一枚一枚微妙に異なる表情について解説。しかし、視聴者が驚かされるのはここからだ。「実は、全部偽物です」という衝撃の事実を明かし、「マジって感じだと思うんですけれども」と驚きを隠さなかった。



渡辺氏は「コインによっては200万、300万当たり前の超大人気コイン」とした上で、「全部偽物ですよ、ということで、PCGSに出すと“カウンターフェイト”としてスラグにも入れてもらえない」と取引現場のリアルを語った。さらに「重さも28gで全て一緒、本物も同じ重さなので、見た目や重さだけでは見抜けないレベルにまで偽物の精度が上がっている」と指摘。「本当に言語化が難しい違和感や雰囲気」「エッジの継ぎ目や作りが荒い部分」を手掛かりに、本物と偽物を見分ける難しさを強調した。



「偽物を防ぐには、裸コインを見まくって目利き力を上げること、もしくは最初から鑑定済み（スラブ入り）コインを買うしか方法はない」と断言。ネットオークションなどで流通する“裸コイン”に関しては、「写真だけではプロでも見抜けない。実物を見ないと買わないというのが業界の常識」と述べ、「自分に目利き力がないならスラブ入りを買ってください。これが結論」とアドバイスした。



動画の最後では、「ヤフオクで1枚10万円という安さで手に入れたが、安いものはほぼ偽物なので絶対に手を出さないでください」と注意を促して、締めくくった。