今季よりウクライナの名門シャフタール・ドネツクの指揮官に就任した元トルコ代表選手のアルダ・トゥラン。すでに指揮官としても才能を発揮していて、さっそくシャフタールでもヨーロッパリーグ2次予選でトルコのベシクタシュを2戦合計6-2で撃破。幸先の良いスタートを切っている。



ただ、指揮官としてインタビューされることはあまり得意ではないのかもしれない。SNSで話題を呼んだのは、トゥランがウクライナの美人リポーターとして有名なダリア・ボンダール・サビナさんからインタビューを受けた際の映像だ。





24歳のダリアさんは自身のSNSでもセクシーショットを多く投稿していて、インタビューの際にもかなり派手な衣装で臨んでいる。それにトゥランは戸惑ったのか、なかなかダリアさんと目を合わせず視線がチラチラと動くばかり。トゥランはアスリハン・ドガンさんと結婚していて、2人の子供がいる。SNS上では「彼は奥さんのことが怖くて、他の女性の目も見ることが出来ないのでは」と話題を呼んでいて、トゥランは既婚者としてセクシー衣装のダリアさんを見つめるわけにはいかないと考えていたのかもしれない。またもう1つの理由として、ダリアさんはシャフタール・ドネツクのDFヴァレリー・ボンダールと結婚している。トゥランとしては余計にダリアさんを見てはならないと考えたのかもしれない。いずれにしても視線が落ち着かないトゥランの様子が面白いとSNSで注目されることになり、リポーターの衣装がセクシーすぎるというのも考えものか。