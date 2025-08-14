8月13日に放送された『ぽかぽか』（フジテレビ系）に設けられたコーナー「辻ちゃんニュース」で、8月8日に第5子の次女の出産を発表したばかりのタレント・辻希美（38）の近況が紹介された。

辻の家族内では、“ある大論争”が起きているようだ。それが、第5子の“名前”に関してだという。

同コーナーは「第5子の名前をめぐり家族内で争いが起こっている」と紹介。辻のYouTubeチャンネル動画を紹介する形でVTRが放送され、辻と夫の杉浦太陽（44）は「キラキラネーム寄り」の名前を提案しているが、「子どもたちの意見がすごい強くて」と話し、第5子にキラキラネームを付けることに対して子どもたちが一丸となって反対していると説明した。

辻と杉浦は’07年に結婚。同年に長女の希空（のあ）、’10年に長男の青空（せいあ）、’13年に次男の昊空（そら）、’18年に三男の幸空（こあ）を設けている。

「長女の希空さんは、両親の名前と“ノアの箱舟”が由来になっており、次男の昊空くんには、現在ではあまり使用されない漢字が使われるなど、辻さん夫妻は一般的に“キラキラネーム”とも呼べるような名前をお子さんに付ける傾向があります。

実際、辻さんと杉浦さんは名前に相当なこだわりを持っているようで、これまでのお子さん4人とも名前を『空』で統一しているほか、“いい画数かどうか”を毎回、あらゆる漢字を調べながら吟味しているようですね」（辻の知人）

しかし辻に限らず、現在では自由にキラキラネームを付けることが困難になっているという。というのも、行政デジタル化の一環で‘25年5月26日から「改正戸籍法」が施行されたからだ。

「『改正戸籍法』によって、戸籍の氏名に読み仮名を記載することが義務付けられました。この法案の施行以降に誕生した子供には、出生届を受理する際に読み仮名の審査が行われることになったのです。

指針案では読み仮名として認められる例として、漢字の読み方の一部を当てた“心愛（ここあ）”や、直接読まない置き字を使った“美空（そら）”などは承認されるようですが、漢字の意味や読み方に関連がない“太郎（ジョージ）”、明らかに異なる単語を加えた“健（けんさま）”などは認められないといいます」（全国紙政治部記者）

辻の知人が続ける。

「次男の昊空くんが生まれた際、一度『ドラゴンボール』にちなんで“悟空（ごくう）”が名前の候補になったそうですが、辻さんは『ちょっとそれって、子ども本人にとってどうなんだろう』ということでやめたことがあるそうです。

実際、子供たちから“キラキラネーム”を付けることに対し反対されていますし、行政的にも突飛な名前を付けることが難しいことから、生まれた次女には極端に個性的な名前は避けられることになるのではないでしょうか」

一体どんな名前になるのだろうか――。