新しい学校のリーダーズがInstagramを更新。バラエティー番組『新しいカギ』（フジテレビ系）から生まれたユニット“懐かしい学校のリーダーズ”とのダンスコラボ動画を披露した。

【動画】『新しいカギ』から生まれた“懐かしい学校のリーダーズ”とダンスコラボする新しい学校のリーダーズ

■新しい学校のリーダーズが『新しいカギ』に初参戦

『新しいカギ』の8月16日放送回（2時間SP）に、新しい学校のリーダーズが初参戦。放送に先駆けて“懐かしい学校のリーダーズ”とのダンスコラボ動画を公開した。

“懐かしい学校のリーダーズ”は番組のコントカラ生まれた、せいや（霜降り明星）、岡部大（ハナコ）、秋山寛貴（ハナコ）、長田庄平（チョコレートプラネット）によるユニット。

本投稿は、新しい学校のリーダーズの「オトナブルー」に合わせてスタート。メンバー1対1の動画から4対4の二分割画像に。そして最後は8人でのダンスコラボという構成の動画だ。新しい学校のリーダーズのメンバーに、髪型なども寄せてきている懐かしい学校のリーダーズ。番組で、どんな対決、コラボが見られるのか注目が高まっている。

SNSには「ちょっと似てるのが草」「一瞬似てると思ったのが悔しい」「どっちのリーダーズもかわいい」といった様々は反応が集まっている

■『新しいカギ』のInstagramにミラーチャレンジが公開

『新しいカギ』の公式Instagramも更新。新しい学校のリーダーズと懐かしい学校のリーダーズが出会うシーンと”ミラーチャレンジ”動画を披露したので、こちらもチェックしてみよう。