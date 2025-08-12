Ä¹ºê¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤ÇNBL¤Î¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÈÂÐÀï¤Ø¡Ä¤«¤Ä¤ÆB¥êー¥°Áª¼ê¤âºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö
¡¡8·î12Æü¡¢B1À¾ÃÏ¶è¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï2025－26¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î12Æü¤«¤é14Æü¤Î3Æü´Ö¤Ç¡¢½éÆü¤È2ÆüÌÜ¤Ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤ò¡¢3ÆüÌÜ¤ÏB2¤Î·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤ò¡¢¥Ûー¥à¤Î¥Ñ¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎNBL¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¡Ë¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥í¥ó¥°¡Ê¸µÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Û¤«¡Ë¤Ê¤ÉB¥êー¥°¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤âºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï8·î19Æü¤Î12»þ00Ê¬¤«¤éÁ´3»î¹ç°ìÀÆ¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥·ー¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« ¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥àÆüÄø
9·î12Æü19»þ00Ê¬～ vs¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¡ÊNBL¡Ë¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê
9·î13Æü17»þ00Ê¬～ vs¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¡ÊNBL¡Ë¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê
9·î14Æü15»þ00Ê¬～ vs·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê
¡ÚÆ°²è¡Û³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«