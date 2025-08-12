中学硬式野球の日本一決定戦、片岡監督は「粘り強く戦えている」

中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」は12日、東京・大田スタジアムほか8会場で1回戦16試合が行われ、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）は7-5で横浜都筑リトルシニア（神奈川）との接戦を制し“初陣”を飾った。

3回に2点を先制され追いかける展開となった多摩川は、3-5で迎えた5回、1番・井端巧の中前打を足がかりに1点差に迫ると、6回には6番・原悠翔、8番・渡邉颯音の三塁打にダブルスチールも絡めて一挙3点を奪い逆転した。3安打を放った井端ら打線が計11安打と活発で、投げては先発・山口裕海から3投手の継投で横浜都筑の反撃を封じた。

多摩川の片岡保幸監督は、「追いかける展開だったが、（点を）取られたところ取り返してたので、流れは来ると確信していた。練習試合でも終盤に追い上げることが増え、最後まで粘り強く戦えるようになってきている」とコメント。敗れた横浜都筑の伊藤洋一郎監督は「2年生チームとは思えない。選手の質は相手が上なので泥臭くいこうと思ったが、大事なところでミスが出て力負けしてしてしまった」と語った。

このほか、リトルシニア3連覇の世田谷西リトルシニア（東京）、今春のボーイズ王者・愛知尾州ボーイズ（愛知）などが勝ち上がり、過去優勝2回の湘南ボーイズ（神奈川）や昨年準Vの橿原磯城リトルシニア（奈良）は初戦で涙をのんでいる。ベスト8をかけた2回戦8試合は13日に都内近郊4会場で実施され、順調に日程が進めば17日の東京ドームでの決勝で19代目の王者が決定する。

■1回戦結果

多摩川ボーイズ（東京） 7-5 横浜都筑リトルシニア（神奈川）

武蔵嵐山ボーイズ（埼玉） 12-5 豊田リトルシニア（愛知）

愛知尾州ボーイズ（愛知） 11-1 鳥取中央リトルシニア（鳥取）

取手リトルシニア（茨城） 3-0 東広島ボーイズ（広島）

旭川大雪ボーイズ（北海道） 6-1 秋田北リトルシニア（秋田）

仙台太白リトルシニア（宮城） 14-6 ヤング湊クラブ（兵庫）

兵庫伊丹ヤング（兵庫） 5-2 白山リトルシニア（石川）

佐倉リトルシニア（千葉） 1-0 岐阜中濃ボーイズ（岐阜）

北摂リトルシニア（大阪） 3-2 曽於ヤングスターズ（鹿児島）

ポニー佐賀ビクトリー（佐賀） 5-4 堺泉北リトルシニア（大阪）

世田谷西リトルシニア（東京） 10-0 大阪南海ボーイズ（大阪）

八幡南ボーイズ（福岡） 4-3 橿原磯城リトルシニア（奈良）

湖南ボーイズ（滋賀） 4-0 調布リトルシニア（東京）

中野リトルシニア（長野） 6-3 宇和島ボーイズ（愛媛）

フレッシュ福岡ウイングス（福岡） 2-1 うるまボーイズ（沖縄）

富士見リトルシニア（埼玉） 8-4 湘南ボーイズ（神奈川）（First-Pitch編集部）