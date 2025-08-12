安打を放ち塁上で喜ぶ多摩川ボーイズ・井端巧【写真：磯田健太郎】

中学硬式野球の日本一決定戦、片岡監督は「粘り強く戦えている」

　中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会　ジャイアンツカップ」は12日、東京・大田スタジアムほか8会場で1回戦16試合が行われ、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）は7-5で横浜都筑リトルシニア（神奈川）との接戦を制し“初陣”を飾った。

　3回に2点を先制され追いかける展開となった多摩川は、3-5で迎えた5回、1番・井端巧の中前打を足がかりに1点差に迫ると、6回には6番・原悠翔、8番・渡邉颯音の三塁打にダブルスチールも絡めて一挙3点を奪い逆転した。3安打を放った井端ら打線が計11安打と活発で、投げては先発・山口裕海から3投手の継投で横浜都筑の反撃を封じた。

　多摩川の片岡保幸監督は、「追いかける展開だったが、（点を）取られたところ取り返してたので、流れは来ると確信していた。練習試合でも終盤に追い上げることが増え、最後まで粘り強く戦えるようになってきている」とコメント。敗れた横浜都筑の伊藤洋一郎監督は「2年生チームとは思えない。選手の質は相手が上なので泥臭くいこうと思ったが、大事なところでミスが出て力負けしてしてしまった」と語った。

　このほか、リトルシニア3連覇の世田谷西リトルシニア（東京）、今春のボーイズ王者・愛知尾州ボーイズ（愛知）などが勝ち上がり、過去優勝2回の湘南ボーイズ（神奈川）や昨年準Vの橿原磯城リトルシニア（奈良）は初戦で涙をのんでいる。ベスト8をかけた2回戦8試合は13日に都内近郊4会場で実施され、順調に日程が進めば17日の東京ドームでの決勝で19代目の王者が決定する。

■1回戦結果
多摩川ボーイズ（東京）　7-5　横浜都筑リトルシニア（神奈川）
武蔵嵐山ボーイズ（埼玉）　12-5　豊田リトルシニア（愛知）
愛知尾州ボーイズ（愛知）　11-1　鳥取中央リトルシニア（鳥取）
取手リトルシニア（茨城）　3-0　東広島ボーイズ（広島）
旭川大雪ボーイズ（北海道）　6-1　秋田北リトルシニア（秋田）

仙台太白リトルシニア（宮城）　14-6　ヤング湊クラブ（兵庫）
兵庫伊丹ヤング（兵庫）　5-2　白山リトルシニア（石川）
佐倉リトルシニア（千葉）　1-0　岐阜中濃ボーイズ（岐阜）
北摂リトルシニア（大阪）　3-2　曽於ヤングスターズ（鹿児島）
ポニー佐賀ビクトリー（佐賀）　5-4　堺泉北リトルシニア（大阪）

世田谷西リトルシニア（東京）　10-0　大阪南海ボーイズ（大阪）
八幡南ボーイズ（福岡）　4-3　橿原磯城リトルシニア（奈良）
湖南ボーイズ（滋賀）　4-0　調布リトルシニア（東京）
中野リトルシニア（長野）　6-3　宇和島ボーイズ（愛媛）
フレッシュ福岡ウイングス（福岡）　2-1　うるまボーイズ（沖縄）
富士見リトルシニア（埼玉）　8-4　湘南ボーイズ（神奈川）（First-Pitch編集部）