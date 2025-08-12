¿·¾Ú¸À¡¦¿·±ÇÁü¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ïº£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×¼«±ÒÂâ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬½é¾Ú¸À¡¡Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î40Ç¯¡¡ÄÆÍî»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°µÏ¿±ÇÁü¤òÆþ¼ê
Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£º£¤Ê¤ª¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·»ö¼Â¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÄÆÍîÄ¾¸å¡¢¤½¤Îµ¡ÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ë¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤ò½é¤á¤Æ¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ë¤Ï°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤¦Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°äÂ²¤é¤¬¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤ò´ê¤¤¡¢É÷Á¥¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¡Ê21¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¡¡¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö8·î12Æü¤À¤±¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬Î®¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
·»¡Ê24¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¡¡ÃÝ±ÊÍøÌÀ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê·»¤Ï¡Ë4ºÐ¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¹¤â¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¡×
1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤Ï¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¡£520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄÆÍî¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤ò¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³È©¤«¤éßî¤ë±ì¤Ë¡¢ÁðÌÚ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÄá´Ý¡×¡£JNN¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÂè°ì¶õÄòÃÄ¤Î³èÆ°µÏ¿¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Âè°ì¶õÄòÃÄ¤¬ÄÆÍî¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÆÍî¤«¤é¤ª¤è¤½14»þ´Ö¸å¤ÎÍâÄ«¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤ÏÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Î¤¿¤á¡¢¼ÐÌÌ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëµ¡ÂÎ¤Î»Ä³¼¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ëÂâ°÷¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁÜº÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤¬¡£Æü¹Òµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸á¸å6»þ56Ê¬¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÉ´Î¤´ðÃÏ¤«¤é2µ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÁÜº÷¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¡¹¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¸µ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó¤ÈÆî¾°»Ö¤µ¤ó¡£Î¥Î¦Åö½é¡¢Æü¹Òµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅù¶õ°Ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡ØÈô¹Ôµ¡¡¢ÊÆ·³¤«²¿¤«¤¬Íî¤Á¤¿¡Ù¡×
Æî¾°»Ö¤µ¤ó¡ÊÅö»þ»°Åù¶õ°Ó¡Ë
¡Ö¡ØÌ±´Öµ¡¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Æü¹Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÈô¹Ôµ¡¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Æü¹Òµ¡¤Î¿®¹æ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤ËÅþÃå¡£¤¢¤¿¤ê¤Ï°Å¤¯Çö±À¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¶õ¤ª¤è¤½9000¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤ÎÁÜº÷¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¾°»Ö¤µ¤ó¡ÊÅö»þ»°Åù¶õ°Ó¡Ë
¡Ö¡Ê¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¾¯¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ñ¤Ã¤È±À¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¥É¥ó¤ÈµÞ¤Ë¡¢¥Ö¥ï¥Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×
ÊÌ¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î±ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï±ê¾å¤¹¤ëÆü¹Òµ¡¤òÈ¯¸«¡£
ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅù¶õ°Ó¡Ë
¡Ö±ê¤Î¿§¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£º£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Æî¾°»Ö¤µ¤ó¡ÊÅö»þ»°Åù¶õ°Ó¡Ë
¡ÖÄÆÍî¤·¤Æ²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ö´ÖÅª¤ËÍý²ò¤·¤ÆËÜÅö¤ËÀä¶ç¤Ç¤·¤¿¡×
¿·±ÇÁü¤è¤ê¡Ê»£±Æ¡§Âè°ì¶õÄòÃÄ¡Ë
¡Öº¸¡¢Âè»°ÃæÂâ¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÀ°Îó¤ò¤·¤Æ¡ÊÁÜº÷¡Ë¡×
»ö¸Î¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè°ì¶õÄòÃÄ¤ÏÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷¡¢¸½¾ì¤ÎÃÏ·Á¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¡¢¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î»´¾õ¤Ëµõ¤·¤µ¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅùÎ¦°Ó¡Ë
¡Ö¿Í´Ö¤¬¤³¤ì¤À¤±¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ê¤ªÅÚ»º¤Î¡Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀÈ¤¤¤â¤Î¤«¡×
ÉôÊ¬°äÂÎ¤¬»¶Íð¤·¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²¬Éô¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¡¢¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢À¸Â¸¼Ô¡ÖÈ¯¸«¡×¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅùÎ¦°Ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÃÏ¹ö¤«¤éÀ¸´Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤Î´ñÀ×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×
À¸Â¸¼Ô¤Îµß½õ¤Ê¤É¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤¿²¬Éô¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÌ²¤ä°äÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÞÀ¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Ï1¤«·î¤Û¤É¤Ç¼£¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤äÅö»þ¤ÎÂÎ¸³¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤é40Ç¯¡£
²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅùÎ¦°Ó¡Ë
¡Ö»ö¸Î¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡¢¹Ò¶õ°ÂÁ´¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×