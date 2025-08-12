「多くのファンを驚かせた」フランスで冷遇の日本人FW→イングランド初陣で称賛の声！「素晴らしい活躍」「重要な存在になる」
セルティックの大エースだった古橋亨梧は、今冬に移籍したフランスのレンヌで冷遇され、６試合で０得点に終わった。
心機一転、イングランド２部のバーミンガムに新天地を求めた日本代表FWは、デビュー戦でインパクトを残した。
イプスウィッチとの開幕戦（１−１）で先発した古橋は開始７分、相手DFと競り合ってボールを奪い、見事なループシュートでいきなりネットを揺らす。このシーンはファウルを取られ、ゴールは認められなかったものの、55分に十八番の裏抜けから再びループシュート。これがポストに直撃し、先制点に繋がった。
現地メディア『EFL ANALYSIS』は、「元セルティックのスター選手は1000万ポンドの移籍金で加入し、それゆえに期待は大きく、その期待に応えることが求められた。わずか１試合で、バーミンガムがこのストライカー獲得のために夏の補強を決断した理由は明らかになった」と、そのパフォーマンスを称えている。
「ブルーズのフォワードは、得点こそ挙げられなかったものの、ボールの扱いの上手さやイプスウィッチの守備陣を追い詰めようとする意欲など、デビュー戦で素晴らしい活躍を見せた。フルハシのダイナミズムは今シーズン、クリス・デイビス監督にとって決定的な役割を果たすだろう」
同メディアは「ブルーズのストライカーはボールの扱いが素晴らしかったが、ボールを追ってイプスウィッチに継続的にプレッシャーをかけた能力を見逃す人もいたかもしれない」とし、こう続けている。
「バーミンガムのファンの多くは、セルティック時代からキョウゴのゴール前での能力を知っていたが、彼のエネルギーは間違いなく多くのファンを驚かせた。もしこの日本人スターがコンスタントにこのエネルギーを発揮できれば、デイビス監督率いるバーミンガムにとって重要な存在となるだろう」
セルティック時代のようにゴール量産なるか。その期待を抱かせる初陣だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】幻のゴールと先制点演出！古橋がループシュートを連発
心機一転、イングランド２部のバーミンガムに新天地を求めた日本代表FWは、デビュー戦でインパクトを残した。
イプスウィッチとの開幕戦（１−１）で先発した古橋は開始７分、相手DFと競り合ってボールを奪い、見事なループシュートでいきなりネットを揺らす。このシーンはファウルを取られ、ゴールは認められなかったものの、55分に十八番の裏抜けから再びループシュート。これがポストに直撃し、先制点に繋がった。
「ブルーズのフォワードは、得点こそ挙げられなかったものの、ボールの扱いの上手さやイプスウィッチの守備陣を追い詰めようとする意欲など、デビュー戦で素晴らしい活躍を見せた。フルハシのダイナミズムは今シーズン、クリス・デイビス監督にとって決定的な役割を果たすだろう」
同メディアは「ブルーズのストライカーはボールの扱いが素晴らしかったが、ボールを追ってイプスウィッチに継続的にプレッシャーをかけた能力を見逃す人もいたかもしれない」とし、こう続けている。
「バーミンガムのファンの多くは、セルティック時代からキョウゴのゴール前での能力を知っていたが、彼のエネルギーは間違いなく多くのファンを驚かせた。もしこの日本人スターがコンスタントにこのエネルギーを発揮できれば、デイビス監督率いるバーミンガムにとって重要な存在となるだろう」
セルティック時代のようにゴール量産なるか。その期待を抱かせる初陣だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】幻のゴールと先制点演出！古橋がループシュートを連発