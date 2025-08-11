夏に着るなら「くだけたシャツ」さわやかでキレイ「Tシャツ並みに涼し気なデザイン」
えりなどで得られるきちんと感に、素肌を効かせることで高まる脱力感。「カジュアルよりちょっと上」の装いをめざすなら、大人っぽさと気楽さをあわせもつ「くだけたシャツ」もTシャツと並ぶレパートリーの１つとして迎えたい。
「とけこませるようにヌードカラー」
定番の白よりも落ち着きが得られるやわらかなベージュ。肌とのコントラストがつきにくいから、どんな形を選んでも必然的に穏やかで女性らしい印象へと近づける。
そでが長く身幅も広いニュアンスカラーを
シャープに導くインナーありきの深Ｖネック
ベージュカフタンシャツ／HER. 白サイクルパンツ／PROVOKE design boutique（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） パンプス／ネブローニ キャミソール／スタイリスト私物
着脱が簡単なプルオーバータイプ。ハリのある生地で、素肌がのぞくビッグサイズでもだらしなさはなし。ボトムにはサイクルパンツを選び、ボリュームをさらにコンパクトに。
紳士のようなシルエットを色みと質感でマニッシュに
ベージュシアーダディシャツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） ベージュストライプパンツ／beautiful people（ビューティフルピープル 伊勢丹新宿店） サングラス／breathe（フラッパーズ）
全身をベージュのニュアンスカラーでまとめても、肌感があるシースルーならメリハリよく。ボタンをきちんととめても動きが出せるメンズのようなゆったり感と繊細な素材による奥行き。
（コーディネートのプライスなど詳細）
