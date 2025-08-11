Ç½ÎÏ¤ò¸«È´¤¯Ã£¿Í¡¦Ãæ»³½¨À¬¤¬ºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡ÖÄ¶ÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡¡8·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¤È½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£½ÅÀ¹¤µ¤ó¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åµþ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤¬MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¸ýÊÊ¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö18ºÐ¤À¤·¡¢Ê¡²¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡Ø·ù¤¤¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤â¤¤¤«¤º¥Ä¥ó¥±¥ó¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÈÖÁÈ¤Î²þÊÑ¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬È¾Ê¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢ÀäÂÐ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤Î¥°¥é¥É¥ë¤µ¤ó¤¬¹¥¤«¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤¤ËËÜÅö¤«±³¤«¡¢½¨¤µ¤ó¤¬¡Ø²¶¤Ï¡¢¤¢¤Î¤Ê¤«¤À¤È½ÅÀ¹¤Á¤ã¤ó¤¬Çä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡ÊÈÖÁÈ¤Ë¡Ë»Ä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇºà¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÁÆºï¤ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¡×¤ÈÈÖÁÈÂ¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤«¤é¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ»³¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤´¶À¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤äÍÙ¤ê¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î´Ö¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Î®Äª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤Ý¤½¤Ã¡Ù¤È¸À¤¦°ì¸À¤Î´Ö¤òÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì²¶¤Ç¥ª¥Á¤¬¤¯¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤¬»öÁ°¤Ë°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤È¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¿¤é²¶¤¬¥Õ¥ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤â¡Ø¥ª¥Ã¥±¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç²¶¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Â¼¼¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥Õ¥Ã¤Æ¡¢°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤¬°ì¸À¡£¤½¤·¤¿¤é¥É¥ó¡ª ¤È¥¦¥±¤ë¡£´Ö¤¬¤¤¤¤¤«¤é¸«»ö¤Ë¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯CM¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¿·¿Í»þÂå¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â¼¼¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£