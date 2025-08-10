この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『積立投資をしていれば安全だと思っていますか？50代60代が必ず知っておくべき投資の心得について紹介します！』と題した動画で、投資戦略アドバイザーの鳥海氏が「積み立てさえしていれば大丈夫」と考えることの危険性について語った。鳥海氏は、インデックス投資について「放っておいて大丈夫」「暴落しても時間さえかければ回復する」といった一般的な常識に対して、「本気でそう信じているなら、その考え方は危険かもしれません」と警鐘を鳴らす。



動画ではまず、Ｊ・Ｌ・コリンズ氏の「投資で失敗する人の特徴5つ」を引用し、「積み立てさえしておけば大丈夫と過信してしまう人」「ニュースや専門家の予測に反応しすぎる人」など、よく見られる失敗パターンを解説。「インデックス投資だから安心、どの商品がいいかの問題ではない。大事なのは投資後の向き合い方や、判断を間違えず続けられるかどうかだ」と強調した。



特に注目したいのは「積み立て万能の思い込み」について。「積み立てさえできれば大丈夫、という人が、そもそも積み立てできなくなるリスクを考えていないのが危険」と指摘。「病気や収入減、生活費の急増など『積み立てできなくなる状況』に陥るリスクに備えて、無理のない金額設定や余裕資金を常に持つことが重要」と具体的な注意点を挙げた。



また、「暴落対応ができていない」「投資のお金と生活費が明確に分けられていない」といった問題を事例と共に説明。「生活費と投資資金を区別せず全額投資してしまうと、暴落時に『売らざるを得ない状況』となり失敗しやすい」とし、現金の一定額確保の大切さを説いた。



さらに「使うことを考えずに、ただ増やすことだけにとらわれていては意味がない」として、「お金を使うタイミングや目的をぼんやりさせたままでは、投資が人生を豊かにする手段にはなりにくい」との見解も示している。



最後は「投資先に悩むより、どのように資産を管理し、必要な時に無理なく使える設計を考えることが大切。お金を増やすことが目的化してしまう『マネーゲーム』になってしまわぬよう注意を」と結んだ。



動画の締めくくりとして、「どこに投資をしたらいいのかに悩むのではなく、その後の人生設計を第一に考え、ぜひこれを機により豊かな人生を送ってほしい」と視聴者に呼びかけた。