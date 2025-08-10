この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『探偵事務所PIO』の切り抜き動画『【浮気調査】3.年下シングルファザーと….』が、視聴者の間で大きなざわめきを呼んでいる。

映像は、探偵の冷静な実況と共に、浮気調査の現場が淡々と、しかし確実に核心へと迫っていく様子を描く。



冒頭、探偵は「1対が男性と一緒に出てきました」と状況を報告。二人は子供を保育園に預け、そのまま同じ方向へ歩き出した。

そして衝撃の事実――1対は男性宅に入り、そのまま約7時間もの間、外に出ることはなかった。



「1対、お子さんを保育園に預け、そのまま7時間ほど男性宅で過ごしていた模様です」

探偵の声は淡々としているが、その裏にある事態の深刻さは隠しきれない。



夕方、二人は別れ、1対は保育園に戻って子供を迎えた。そして「そのまま自宅へ戻りました」と探偵が報告し、調査は一旦の区切りを迎える。

短い映像の中に、緊迫した時間と濃密な疑念が詰め込まれた一本だ。



7時間の“空白”に何があったのか――

その全貌は、本編動画で確かめるほかない。





