人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「羽田空港にアメックス・センチュリオンラウンジが誕生！入る条件、雰囲気、食事などを紹介」と題した動画を公開。羽田空港第3ターミナルに、この7月からオープンしたアメックス運営のセンチュリオンラウンジを現地レポートした。



おのだ氏は「私はずっと早くできてほしいと思っておりましたので、やっとオープンしたということですね」と登場。まずラウンジの立地や入り方を説明し、「AMEXのプラチナカードさえあれば本人＋同伴者2名まで航空会社に縛られず入れるのは強い」と、その利用条件の魅力を語った。



中に入ると「高級ホテルのロビーみたい」と感動しつつ、雰囲気や客層、ラウンジの広さに驚き。「正直、外は混雑してるのにここはまだまだ知られていないのか空いていて最高」と、穴場感にも言及している。



食事体験については「ハンバーガーもラーメンも絶品。特にスライダーバーガーは肉汁が出て最高」と絶賛。「食器や器、スタッフのサービスまで全部が五つ星ホテルの朝食みたい」と舌鼓を打った。その他にも、「ここセンチュリオンラウンジが今、羽田空港で一番豪華なラウンジと言えますね」と、太鼓判を押す場面も。



ラウンジの解説にあたり「年会費16万5千円のアメックスプラチナ。米国のプラチナカードは約10万円相当なので日本が高めではあるけど、家族カードは無料で4枚も発行でき、同伴者2名も可能。家族みんなで利用できるのはかなり大きな魅力」と、具体的なメリットを強調。「羽田をよく使う家族なら実はかなりコスパも悪くない」と持論を述べた。



また営業時間や対象カードに触れ、「営業時間は8時から22時とやや短めだが、LCC以外なら十分活用でき、羽田利用では最強クラス」と指摘。さらに「今まであった他のラウンジと比べても食事のレベル、水やドリンク、抹茶スカッシュなどオリジナルドリンクの充実ぶりがすごい」と印象的な点を語っている。



動画の最後には「今まで人気だったマリオット系のカードも良かったけど、このセンチュリオンラウンジ誕生でアメックスプラチナを持つ人が増えそうですね」と今後の“ラウンジ戦争”にも言及。「16万5千円の年会費は簡単には元が取れないけれど、羽田空港ベースのライフスタイルの人には『めちゃくちゃありがたい』」と総括し、「皆さんもぜひ体験して」と結んでいた。